AMLO dará a conocer su posición en Tijuana respecto al conflicto arancelario y migratorio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso que van muy bien las negociaciones de la delegación mexicana en Washington con los representantes del presidente Donald Trump y que independiente del resultado se realizará el acto masivo de unidad por la dignidad de México y la amistad con el pueblo de Estados Unidos mañana en Tijuana, Baja California a la 17 horas, lugar donde AMLO dará a conocer su posición respecto al tema arancelario y de migración.

AMLO dará a conocer su posición en Tijuana respecto al conflicto arancelario y migratorio

López Obrador externo que es bueno que no se levantaran de la mesa de negociaciones las partes, y dijo además AMLO que tiene confianza en que se logre un acuerdo positivo para México.

Será mañana, recalcó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que dará a conocer su posición sobre el tema en ese punto de la frontera.

El mandatario nacional López Obrador informó que ya confirmaron su presencia gobernadores, legisladores, empresarios, líderes sindicales, religiosos, campesinos, obreros y demás sectores sociales y económicos del país.

En relación a las calificadoras, el presidente AMLO externó que no están de acuerdo con esos dictámenes, utilizan una metodología caduca que no incluye la variable corrupción, además de que no han sido objetivos, cualifican muy mal a Pemex cuando hay inversión y cero corrupción tolerada, además de que anteriormente hace tres años a pesar de que no hubo explotación y exploración si califican bien indicó López Obrador.

“No fueron profesionales, ni objetivos. No vieron nada antes, hubo silencio cómplice, pero no dijeron nada del endeudamiento ni la falta de producción” aseveró AMLO.

TE PUEDE INTERESAR: MULTA si viaja una sola persona en coche; buscan disminuir contaminación en CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que en seis meses, se estabilizó la producción y a finales de año crecerá la producción. Además de que se tiene finanzas públicas sanas, no al endeudamiento y respetar los contratos suscritos, además de que crece el comercio exterior, el empleo, los salarios y se atiende como nunca el problema de la pobreza.

(AMLO) recalcó que será mañana en el acto masivo de unidad en Tijuana cuando dé a conocer su posición

Dijo que le entregaron reportes positivos

“En cuanto a los aranceles se mezcla lo migratorio con lo comercial, no se toman en cuenta las crisis que padecen en Centroamérica, solo ven el flujo migratorio cuando se requiere apoyar las actividades productivas en esas naciones” aseveró AMLO.

Respecto a la relación con Estados Unidos expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que queremos ser vecinos cercanos y no distantes, anteponiendo la amistad con el pueblo de ese país.

A pesar de lo que sucedió la depreciación del peso sigue fuerte, en nada a los tiempos anteriores, “la apuesta de nuestros adversarios es que nos vaya mal, pero todos los mexicanos están porque nos vaya bien, además de que hay autoridad moral que nos mucha fortaleza” indicó López Obrador.

Externo Andrés Manuel López Obrador que cuando se tiene honestidad hay un escudo de protección y vamos a salir bien, pero insistió de que México será potencia con dimensión social.