AMLO da “jalón de orejas” porque no hay tarjetas del Bienestar en bancos

Al inaugurar la sede Pajacuarán de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es monedita de oro para caerle bien a todos, pero aunque se quejen mantendrá la política de ayudar al que menos tiene.

“Se están llevando a cabo cambios importantes, a algunos les producen molestias, es natural, no somos monedita de oro, pero cuando se quiere quedar bien con todos se termina quedando mal con todos y lo que nosotros queremos es que haya igualdad”.

Por esta misma razón reclamó a los encargados de los programas para el Bienestar por seguir entregando apoyos en efectivo pues ya deberían estar entregadas las tarjetas del Banco del Bienestar.

“Aquí aprovecho para dar una jalada de oreja porque ya llevo varias reuniones que pido tarjetas y son muy pocas. Quiere decir que no las están repartiendo, que siguen repartiendo que siguen entregando los apoyos en efectivo y yo no quiero que sea en efectivo porque no quiero intermediarios”.

Agradeció nuevamente a los diputados federales por aprobar un Presupuesto para 2023 por más de ocho billones de pesos, y confirmó que a partir de enero aumentarán los recursos que recibirán las familias a través de los programas para el Bienestar.

Reiteró que la recaudación aumentó 4% en términos reales y 13% nominal, gracias a que los potentados ahora sí están pagando sus impuestos.

