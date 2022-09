AMLO confirma hackeo a la Sedena

Este viernes, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por parte del grupo de hacker denominado Los “Guacamayos” del que logró obtener información sobre su estado de salud y en temas de seguridad nacional.

Durante La Mañanera, el mandatario federal dijo que aprovecharon un cambio en el sistema operativo de información al interior de la Sedena.

“Es cierto hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo la información mediante esto mecanismo modernos. Extraen archivos, pues es gente muy especializada no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética.", explicó.

Dijo tener información de que este grupo de hackers ha podido obtener información de otros gobiernos como el de Colombia y Chile, por lo que esta filtración “es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”.

-¿Alguna agencia internacional? ¿La CIA, la DEA?, se le cuestionó.

“No es nacional, que no es nacional y que utilizan a Loret (de Mola) para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser pues una agencia o un grupo del extranjero, a no ser que sea nacional, lo dudo, por ese antecedente, porque ellos mismos sostienen, o no sé, alguien me informó de que han hecho algo parecido (en Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador)”, respondió.

Destacó que la información que se dio a conocer ayer, a través de las redes, es de dominio público, al tiempo que aseveró “el que nada debe, nada teme”.

Se le cuestionó si la filtración sobre el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo del afamado narcotraficante Joaquín Guzmán Loera “El Chapo Guzmán”, si esto no pone en riesgo la seguridad nacional, al dejar de manifiesto la vulnerabilidad en la información de las Fuerzas Armadas, esto contestó:

“Ah, no, porque aprovecharon de que están llevando a cabo un cambio en el Ejército, me decía el general, del sistema de información, por eso son profesionales los hackeadores, y se meten y sacan toda la información. Pero, pues es de dominio público”, dijo.

López Obrador señaló que no piensa en perder la vida por estar encabezando el gobierno de México.

-¿Piensa en el riesgo de perder la vida en el ejercicio presidencial?, se le insistió.

“No, no, no pienso en eso, me siento bien. Y pues cuento con el apoyo de la gente, muy buenas vibras”.

Recordó que aunque hay quienes han manifestado desear su muerte, respeta su opinión.

“Hay quienes pues piensan distinto; los respeto. Cuando me he enfermado, hablando del tema, una vez que me enfermé, creo que cuando lo del infarto, un médico recomendó de que me dieran una sobredosis de medicamentos para yo me fuera al cielo (…) Además un representante de una asociación médica, y como dos o tres casos así. Pero pues no hay que desearle mal a nadie y pues estar bien con uno mismo, con nuestra consciencia, con el prójimo, y ser feliz”.

El político tabasqueño señaló que el Gobierno Federal no tomará ninguna acción para deslindar responsabilidades por esta filtración, pues aseveró “se actúa con transparencia”.

-¿Pero en decisión de carácter de seguridad nacional, donde la transparencia es un riesgo, digamos, en operativos antidelictivos?

“Pero no, esto es… No, pero esto es un asunto de politiquería. Están mal nuestros adversarios pensando que eso nos va a dañar. No, la gente hasta rechaza eso, lo ve como una intromisión, una invasión a la privacidad, una falta de respeto a las personas, una bajeza”.

Declaró que ayer mismo se enteró de este ataque cibernético, debido al sensacionalismo con el que se manejó la información obtenida, y en tono de broma dijo que eso le quitó el sueño.

“Empiezan con su sensacionalismo: ‘Ahí viene las revelaciones’, casi no pude dormir de preocupación, pensando que esa era la gran nota, ¿no?”.

Al ser el periodista Carlos Loret de Mola el que hizo estas revelaciones, el presidente López Obrador lo exhortó a informar qué pasó con el caso de Frida Sofía, una supuesta niña que estaba bajos los escombros de un edificio tras el sismo de septiembre de 2017, y que nunca existió.

