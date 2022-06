AMLO comparte playlist de Spotify, son canciones de la mañanera

El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, compartió su playlist de Spotify con canciones que han sonado en las conferencias matutinas, tanto en Palacio Nacional como en algunos estados donde las ha realizado.

A través de su cuenta en Twitter, el madatario compartió la lista de canciones integrada por 17 melodías; una de ellas es interpretada por Beatriz Gutiérrez.

Las canciones que se han hecho presentes en las conferencias de López Obrador se han puesto, ya sea como homenaje a los cantantes o bien, porque las letras tienen algún significado que el mismo mandatario quiere resaltar.

¿Quiénes integran el playlist de AMLO?

Les comparto la lista de canciones que han sonado en la conferencia matutina. Escuchen y disfruten.https://t.co/7a8enZDpx7 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 31, 2022

Algunos unos de los cantantes o grupos musicales presentes en la playlist son: Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Los Tigres del Norte y Beatriz Gutiérrez Müller, quien además de ser escritora también ha interpretado algunas canciones como El Necio.

La primera canción de la lista está Por Ti, de Oscar Chávez, la cual sonó en el Salón Tesorería el 1 de mayo de 2020, un día después de darse a conocer la muerte del cantante y compositor. Otra de las canciones presentes es Los Caminos de la Vida, interpretada por La Tropa Vallenata, la cual se hizo presente al fina de La Mañanera del 13 de agosto de 2021.

"Y tenemos pues que correr ciertos riesgos, como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo pues nos vamos a quedar todo el tiempo ahí, encerrados. No, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba. "¿Por qué no pones esa? Vamos a escucharla, sí, vamos a escucharla", dijo AMLO sobre la canción.

Además, agregó como comentario que (la canción) le gustaba a los escritores Gabriel García Márquez y Carlos Monsiváis.

"Es un vallenato, le gustaba mucho al Gabo, a Monsiváis. Una vez fuimos a comer aquí en el Centro, ahí por el Palacio de Minería, donde estaba antes el Senado, junto, y llegaron unos músicos. ‘¿Les cantamos algo?’, y dice Monsi: ‘Sí’, ¿cuál? Los caminos de la vida, y vámonos con Los caminos de la vida".

¿Qué es la mañanera y para qué sirve?

AMLO comparte el playlist de las "mañaneras".

Andrés Manuel López Obrador ha establecido un canal directo para hablar con sus seguidores, las llamadas "mañaneras", conferencias que ha sostenido todos los días laborables -más de 500 veces- desde que asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.

Sus detractores las consideran propaganda repetitiva y una plataforma para atacar a quienes lo cuestionan. Pero nadie duda de dos cosas: son populares y marcan agenda.

