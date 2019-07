AMLO certificará ante notario público el compromiso de que no se va a reelegir

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que certificará el documento ante el notario público, en el cual afirma que no se va a reelegir, esto lo hará ante campañas difamatorias de sus opositores, los conservadores y dirigentes de la llamada “Mafia del Poder”.

En el documento que leyó López Obrador, destacó que sigue los principios de Francisco Madero “sufragio efectivo no reelección”; además de que no ambiciona el poder, ya que solo el poder tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás, puntualizó.

Asimismo AMLO subrayó que bastan seis años en convertir a México en una república democrática y próspera, por lo que será suficiente para sentar las bases de la 4ª. Transformación.

Por lo que recalcó que nunca haría nada para reelegirse ya que traicionaría sus principios y renegaría de su honestidad que es lo más valioso e importante en su vida, así como a la Constitución.

Por eso, Andrés Manuel López Obrador le dijo a los conservadores que se irá en 2024 a Palenque, Chiapas, además de que desea de todo corazón que lo logrado para entonces no se pueda revertir.

“cuando me vaya, sea muy difícil de revertir. No se las voy a dejar fácil y que el país no va a retroceder a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la Mafia del Poder”, resaltó AMLO.