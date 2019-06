AMLO celebra aprobación T-MEC y prepara informe sobre crecimiento económico

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mostró complacido de la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá del cual dijo que es una señal clara de qué hay unidad en el país, además de que existe un complemento especial de que en México se está fortaleciendo el mercado interno para mejorar las condiciones de vida de las personas, mediante la inversión extranjera, comercio exterior, etc., que ayuda al empleo sobre todo en el Bajío del país.

En su conferencia mañanera López Obrador dijo que “le vamos a ganar a los tecnócratas, a los políticos corruptos, se desesperan, pero cada que tienen oportunidad de hablar, lo hacen y apuntan en “ocho columnas se cae el empleo, es un sensacionalismo, pero términos económicos, las agencias financieras como Bloomberg, tienen prestigio, pero a veces vuelan”, destacó AMLO.

“Tengo mi conciencia tranquila, la 4ª. Transformación, va. Tengo que hacer un ejercicio de síntesis, para enumerar lo más importante ese 1 de julio, pero son muchos los logros”, apuntó Andrés Manuel López Obrador.

Pero ahora, dijo AMLO para no haya desequilibrios, se está fortaleciendo al sur del país. Además de que se firmó un acuerdo con empresarios en donde se comprometen a invertir 32 mil millones de dólares.

Externó López Obrador que esta aprobación por parte del Senado del T-MEC, trasmite confianza a inversionistas por lo que agradeció dicho aporte.

En este contexto el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó es un hecho trascendente el enfrentar el fenómeno migratorio, no solo en lo que corresponde a México a Centroamérica, sino que es un ensayo general para ser aplicado en cualquier región del mundo, lo que el día de hoy inicia en Tapachula, Chiapas, cuando se reúna con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para dar seguimiento al Plan de Desarrollo en esa región. El principal tema, informó AMLO será sobre el programa Sembrando vida.

Queremos la integración de las relaciones comerciales, de nuestros pueblos y nuestra América. Conferencia de prensa. https://t.co/jk8qRdSMA3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 20 de junio de 2019

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en el tema económico y el empleo que “si uno ve en la prensa, son datos diferentes, no quiero que se vaya a entender porque hasta hacen mesas redondas, es muy importante el debate, son mensajes de ida y vuelva, pero consideramos que debemos de polemizar, no quedarnos callados, que es lo que no toman en cuenta, porque las estadísticas se pueden manejar de muchas formas.”

Hasta hay un dicho, agregó López Obrador, que sirve para todo, de acuerdo a como se acomoden, lo que no se toma en cuenta, reiteró, es que hay 481 mil jóvenes inscritos en el Seguro Social, que si se suman, cambian completamente el resultados.

Porque 481 498 estos no se toman en cuenta, externó AMLO, hay inscritos en mayo 200 mil, por lo que no son tomados en cuenta, además de que no están “200 mil personas de sembrando vida”, entonces es depende de cómo se analicen los datos, en lo que corresponde al empleo y las cifras que reporta el IMSS.

Destacó el presidente López Obrador que desgraciadamente hay una atmósfera en ese sentido de que baja el empleo, pero dijo que no hay visos de recesión, incluso hay aumento al consumo, “tengo datos de las tiendas departamentales de abril y mayo, quiero demostrar el1 de julio con datos duros que está bien la económica, hay empleo, hay control de inflación, que se está fortaleciendo el peso, entonces no quiero adelantar más, “porque que voy a informar”.

El peso está fuerte, se ha incrementado el salario y hay crecimiento económico, aumenta el consumo, además hay inversión extranjera, además de que se evitó la imposición de aranceles, “les adelanto que vamos muy bien, además de que hay bienestar en la gente”.

Ahora AMLO reiteró que está recibiendo una pareja de adultos mayores 5 mil 100 pesos, ya tiene para ayudarse en sus alimentos. Cuando se había visto eso, “contéstenme los expertos”, externó. Por lo que dijo es una variable importante económica.

“No dejo de considerar que hay oposición, que bueno que haya crítica, en la práctica lo respetamos, el derecho a disentir, es lo importante, están en su derecho los que disienten, siempre ha habido un pensamiento conservador, no pienso en tener el apoyo de todos los mexicanos, sería totalitarismo, lo importante es que haya una sociedad critica, participativa y haya polémica”, “que no haya tanta sensibilidad o exquisitez, cuando se tienen posturas distintas, porqué la piel tan delgada, sin odios”.

Somos libres, ayer por ejemplo, cinco votaron en contra y de ellos 4 del movimiento nuestro, tienen todo el derecho de hacerlo, “no les voy a hablar por teléfono, para que cambien su voto”.

Cada quien es responsable de sus actos, indicó López Obrador ya se acabó lo de la línea, todos tienen que disciplinarse, hay cambios, lo único que he dicho y hay que darles explicaciones a los ciudadanos, rendir cuentas, no a los líderes, a los caciques, no, al ciudadano, que es el protagonista principal, sostuvo sobre este tema.