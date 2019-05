AMLO cancela conferencias mañaneras en estados donde habrán elecciones

AMLO cancela conferencias mañaneras en estados donde habrá elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que está de acuerdo en que las conferencias mañaneras se cancelen en los estados donde se realizarán elecciones con el fin de evitar alguna intervención o injerencia política.

Esto después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que enviaría una notificación para que se suspendas las conferencias mañaneras y así evitar injerencia del gobierno de AMLO presidente en las elecciones que se realizarán el domingo 2 de junio.

Tras ser cuestionado por una reportera en la conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que está de acuerdo con la petición del INE y ordenó cancelar las transmisiones de las conferencias mañaneras que se realizan en el Palacio Nacional de lunes a viernes desde las 7:00 am.

“Estoy de acuerdo y no hace falta que nos manden una notificación, que no se transmitan las conferencias donde hay elecciones. Que ya en lo que corresponde a nosotros a partir de mañana o de hoy, por la tarde ya no se transmite nada”, reveló López Obrador.

El político tabasqueño que cumplirá 6 meses en el gobierno el 1 de junio, AMLO, también declaró que en los procesos electorales federales futuros también se suspenderá la transmisión de las conferencias mañaneras.

ESTADOS EN ELECCIONES

Aguascalientes

Baja California

Durango

Puebla

Quintana Roo

Tamaulipas