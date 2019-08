AMLO califica la reunión entre Herrera, Meade y González Anaya como “asunto de gremio”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como “asunto de gremio” la reunión sostenida entre Antonio Herrera, Secretario de Hacienda y el ex candidato presidencial y ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade y el también ex titular de SHCP, José Antonio González Anaya.

AMLO califica la reunión entre Herrera, Meade y González Anaya como “asunto de gremio”

Incluso el mandatario nacional señaló con respecto al encuentro sostenido por estos tres personajes que “hay libertad para platicar con todo”, por lo que dijo que del desayuno sostenido entre este trío era “un asunto no grave”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que Antonio Herrera, titular de la SHCP le entregó una nota en la cual le daba una explicación breve de lo ocurrido, en donde le señalaba el motivo de dichos encuentros.

Nada de derroche, nada de lujos, austeridad republicana. Conferencia de prensa matutina. https://t.co/JJQeVPkRpr — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 14, 2019

“explicándome que se había reunido en otras ocasiones con ex secretarios y ex subsecretarios”; habitualmente en los encuentros de este tipo se realizan “consultas” con ex funcionarios; Meade y González Anaya “son economistas, técnicos” y este tipo de reuniones son “un asunto también de gremio”, aseveró el presidente AMLO al respecto.

De tal manera que con dichas declaraciones, el jefe del ejecutivo ha ratificado su confianza en el actual secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, por lo que la o las reuniones con Meade, González Anaya u otros parecieran tenerle sin mucho cuidado a AMLO.

Sin embargo, al cuestionarle la prensa a AMLO si el se reuniría con otros ex presidentes de México, este aseguró que afortunadamente no está en esa situación.

TE PUEDE INTERESAR: José Antonio Meade llega campante a Palacio Nacional para un desayuno con Herrera

“Es distinto. Sólo que fuera necesario y bueno para la nación y para la unidad nacional. No estamos, afortunadamente, en esa situación”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

Video: Imagen Noticias