AMLO ayuda a jóvenes a luchar contra las adicciones con “Juntos por la paz”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha sumado a brindar apoyos a los jóvenes para luchar contra las adicciones con “Juntos por la Paz” la nueva campaña del gobierno quien ha implementado la atención integral con la que se priorice a los jóvenes.

AMLO va unir y coordinar esfuerzos con la sociedad para que sean escuchados y atendidos todos aquellos jóvenes quienes están en constante riesgo de caer en las drogas, incluso también se van a recuperar los espacios públicos.

El presidente López Obrador informó que la estrategia “Juntos por la Paz” además de incluir mensajes en los medios de comunicación acerca de los riesgos de consumir drogas, se realizará una convocatoria para que tanto el gobierno como la sociedad puedan trabajar recuperando los espacios públicos para que se puedan hacer actividades deportivas, artísticas, recreativas y culturales.

López Obrador arropará a los jóvenes con “Juntos por la Paz” bajo los ejes salud, bienestar, educación, cultura y comunicación, de tal manera que serán varias las dependencias que se coordinarán en acciones con el prevenir las adicciones, así como atenderlas y brindarles opciones de rehabilitación tanto físicas y emocionales.

Incluso dijo AMLO que se conformarán clubes en los que serán escuchadas todas las inquietudes de los jóvenes, además se les dará información acerca de las adicciones y las opciones culturales, educativas y deportivas que pueden tener a su alcance, todo esto con la finalidad poder alejarlos de los vicios y las drogas.

Otro de los beneficios de “Juntos por la Paz” indicó López Obrador es que los maestros tendrán guías que les permita dar orientación a los estudiantes.

“Nunca más se les dará la espalda. Los abrazaremos y protegeremos para que no se sientan solos, no tengan vacíos y no tomen el camino de las conductas antisociales”, expresó Andrés Manuel López Obrador al momento de realizar la presentación de la estrategia.