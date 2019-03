AMLO asegura que si no ha cumplido es porque aún hay “malandrines” en el gobierno

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha recibido informes sobre un “incremento desmedido” en municipios del norte del estado, por lo que se ha comprometido a frenar el aumento en las tarifas eléctricas en Sonora.

A petición de la mandataria estatal, la gobernadora Claudia Pavlovich, AMLO aseguró que destinará un subsidio de verano para las tarifas eléctricas:

“Me planteó la gobernadora, aunque no les cuadre, además no me interesa, ya saben que yo le digo al pan pan y al vino vino, y ella me plantó de un subsidio especial para el verano… y si así era antes, así se va a hacer hacia adelante”

Por otra parte, recordó que en campaña se comprometió a no aumentar, en términos reales, el diesel, las gasolinas, la luz y el gas, pero aún hay algunos “malandrines” en el gobierno que no le han permitido lograr su cometido:

“Lo que pasa es que no hemos podido limpiar todo el Gobierno, todavía ahí hay unos malandrines que piensan que se van a quedar ahí enquistado y van a seguir haciendo travesuras, ya se acabó, todos a portarnos bien, tenemos que poner por delante la honestidad como forma de vida y de gobierno”.

“Queremos que se cumpla el compromiso que hicimos de que no iban a aumentar en términos reales, es decir más allá de la inflación, las gasolinas, el Diésel, el gas y la luz, y lo voy a cumplir”.

Por último, el titular del Ejecutivo dijo que se terminarán las obras inconclusas en la entidad para terminar la carretera que atraviesa Sonora; lo de la presa del sur del estado que causa inundaciones, el plan de apoyo a las ciudades fronterizas para el desarrollo urbano y el programa de reducción de impuestos en toda la franja fronteriza.