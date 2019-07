El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que se está integrando todo el sistema de comunicación del sector público para garantizar el derecho a la información, al mismo tiempo de aclarar que no existe ninguna persecución oficial contra ex presidentes.

En relación a la acusación contra Emilio Lozoya ex director de Pemex, AMLO recalcó que su postura es no fomentar la persecución a los responsables del saqueo e ir hacia adelante, ya que se lo contrario se tendría que ir hacia arriba, no solo a los “chivos expiatorios”, como ocurrió en sexenios pasados.

Sin embargo reiteró que no sería tapadera tal y como lo dijo en su toma de posesión, de ahí que las denuncias en curso no las frenará y en dicho caso es una investigación que ya venía, como en los casos de Juan Collado y Alonso Ancira.

López Obrador destacó que la fiscalía general de la República es autónoma y procederá legalmente si se involucra a Enrique Peña Nieto, lo mismo que otros ex presidentes, además que adelantó que alguno de ellos no paga impuestos por lo que lo investiga el SAT.

Donde no hay corrupción, hay bienestar. Conferencia de prensa matutina. https://t.co/BiXrmoleFF — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 19 de julio de 2019

Aclaró Andrés Manuel López Obrador que en lo personal se mantiene en orden en el pago de impuestos, pero antes hasta se crearon arreglos especiales para no pagar impuestos, pero ahora ya no.

“Nosotros no encubrimos a nadie”, expuso sobre este tema, al tiempo de aclarar que en el caso de Emilio Salinas Ocelli quien lo busca el FBI, puntualizó que también es caso de la Fiscalía.

En cuanto a Carlos Salinas dijo que es el padre del neoliberalismo quien entregó bienes a sus amigos, pero no actuará contra las familias, pero si cometen delitos deben responder ante la justicia.

AMLO asegura que no hay persecución contra ex presidentes de México

López Obrador resaltó en el caso de los medios que se trabaja para mejorarlos, por lo que destacó que el titular de Comunicación Social y vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas está coordinando estos esfuerzos.

Estaciones de radio, televisión, la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), el sistema público de radiodifusión, etc., serán factores de cambio social , apuntó AMLO.

El mandatario nacional indicó que la directora de Notimex, San Juana Martínez está trabajando por consolidar esta agencia, lo mismo que Jenaro Villamil, del sistema público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de quien dijo debió de estar presente.