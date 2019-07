AMLO asegura que no existe corrupción en su gobierno, "no más de lo mismo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aclaró que proyecto de su gobierno es contraria a la política neoliberal. "No más de lo mismo" aseguró el mandatario nacional.

"Si se tratara de un gobierno conservador la vida sería muy plana, pero en un gobierno de cambio , se llevan a cabo reajustes para cambiar , y no hacer una política económica que beneficio a una minoría" indicó AMLO.

Sobre el cambio del titular de Hacienda, Carlos Urzúa, destacó López Obrador dijo que nos debemos acostumbrarnos porque habrá más cambios y renuncias ya que así es la 4a Transformación, es una revolución pacífica.

El presidente López Obrador reconoció que si tuvo diferencias, sobre todo lo del plan de desarrollo, expuso que había otra versión que era de todavía conservador,

En ese plan que incluso redactó personalmente dijo se habla que no se continuará con la política privatizadora.

Otro asunto fue sobre la banca de desarrollo, en donde hubo diferencias entre Alfonso Romo y Carlos Urzúa. Sobre Raquel Buenrostro, quien es la Oficial Mayor y que “está sometida a grandes presiones “, destacó AMLO.

López Obrador Manifestó que el gobierno gasta al año un billón de pesos y que hasta la fecha se llevan ahorrados 113 mil millones de pesos, pero la meta es de 200 millones de pesos.

Externo AMLO que no había diferencias con Raquel Buenrostro, pero si con Germán Martínez, cuando estuvo en el IMSS, así como con la titular del SAT, Margarita Ríos Farjat. Expresó que hubo continuismo cuando estuvo en el Gobierno de la Ciudad de México cuando salió Carlos Urzúa en esa época y que ahora es lo mismo con la llegada de Arturo Herrera, ya que el también estuvo manejando las finanzas del gobierno de la capital.

Sobre Arturo Herrera expuso que es un profesional bien formando y que tiene sentido social. En cuanto a la renuncia expresó que Carlos Urzúa dijo que le propuso que renunciara el sábado para no afectar los mercados, pero no estuvo de acuerdo.

Por eso a pesar de la variación el peso el los mercados , pero ya se recuperó, está “fortachón “, destacó.

Resaltó que no hay inflación y que no se ha contraído deuda, por lo que vamos bien económicamente. Externo López Obrador que desde siempre existe el pensamiento conservador, ni cuando se expulsaron a los extranjeros y pasó lo del Cerro de las Campanas desaparecio el pensamiento conservador.

“Hay que garantizar el derecho a disentir,hay que acostumbrarse”, resaltó.

Por eso dijo que a pesar de las diferencias y discrepancias “van los cambios”.

Incluso destacó que la banca de Desarrollo siempre se utilizó para beneficiar familiares o amigos en los anteriores gobiernos como fue la planta de polietileno que dio Calderon a Obredech o la que dio Peña Nieto en el caso de la planta de fertilizantes a Carlos Ancira.

Insistió que respeta si por diferencias con Alfonso Romo renunció Carlos Urzúa, pero el mandato que tiene por el pueblo es acabar con la corrupcion, “por eso no han podido destruirme políticamente “,