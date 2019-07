AMLO asegura que la gente está muy contenta con su gobierno

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México afirmó que el pueblo mexicano se siente muy contento con su gobierno, por lo que aseguró hay “felicidad”.

Durante su tradicional mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario informó sobre la felicidad de la gente.

“Estamos bien y de buenas, la gente está muy contenta con el cambio, hay felicidad en nuestro pueblo. No puede repetir aquí lo que me expresan”, aseguró el tabasqueño.

Por otro lado, el presidente detalló que los opositores de su gobierno ya se están “serenando”.

“No va más allá de los cuestionamientos, pero no ha pasado a mayores, hay una situación de mucha alegría en el pueblo”, aseguró AMLO.

Incluso, el tabasqueño comparó la actitud del pueblo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con la de él, por lo que dijo, “la situación es diferente”.

“Se acuerdan cuando hablaban de mal humor social. Ahora no, la gente está muy contenta y yo lo constato en mis giras, no solo voy a los actos que se organizan… me paro a comer en fondas, en los baños de las gasolineras, paso por todos los pueblos, me saludan, les da gusto que yo ande recorriendo el país. Muy pocas expresiones, nada de rechazo”, sostuvo el López Obrador.

En tanto, respecto a las gente que se ha mostrado inconforme, el mandatario aceptó que hay oposición.

“Hay oposición, pero no irresponsable, existe el conservadurismo, siempre lo hemos dicho. Pero no pasa a mayores. Hay inconformidad y protestas porque se están llevando cambio, no es poca cosa. Se está desmontando un régimen corrupto, se está desmantelando de arriba hacia abajo”.

Cabe señalar que Andrés Manuel López Obrador, ha sido la sensación de las redes sociales; ya que el tabasqueño, comparte en su página de Facebook, una imágenes en la que se le observa comiendo en fondas.

