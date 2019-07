AMLO asegura que ayudará económicamente a Honduras y Guatemala

Al llegar a Tapachula, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que brindará apoyo económico a Guatemala y Honduras, además se mantendrá el combate a la corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración (INM).

AMLO señaló que "si hay un fondo con ese propósito, y vamos ayudar igual como se está haciendo con el Salvador, lo vamos hacer en Guatemala y en Honduras".

AMLO a su llegada a Tapachula, Chiapas.

En cuanto al monto, el Presidente de México dijo que será en cantidades similares a las que se les entregó a El Salvador.

A su llegada a Chiapas, AMLO fue cuestionado sobre las deportaciones por lo que dijo respecto al tema que “se protege a los migrantes para que no sean víctimas del tráfico de personas, porque hay gentes que se dedican a lucrar con la migración, y también protegiendo a los migrantes de bandas de delincuentes".

AMLO dijo que mantendrán una política humanitaria de atención a migrantes.

AMLO aseguró que su propósito es asegurar el bienestar de los migrantes “no queremos que sufran, que no padezcan, no pierdan la vida, se les está dando un trato humanitario, especial en México, porque el que migra no lo hacen por gusto, lo hace por necesidad".

El mandatario federal dijo que México, mantendrán una política humanitaria de atención a migrantes, además, de poner orden el flujo migratorio, respetar sus derechos humanos.

Recalcó que lo que se lleva a cabo es algo que nunca se había pasado en México, ni en ninguna otra parte del mundo, se está dando opciones de trabajo a los migrantes con el propósito que la migración sea opcional, no forzada.

“Eso no se había hecho nunca, en ninguna parte del mundo, siempre se pensaba en medidas coercitivas, y ahora lo que se está haciendo es que se está invirtiendo en el sur sureste de México y se está apoyando para que haya inversiones, actividades productivas, empleos en Honduras, en el Salvador, en Guatemala, para que la gente tenga trabajo y no sea obligada a migrar".

AMLO también señaló que será el día lunes cuando se informará el criterio y las razones para dar o no visa a migrantes cubanos que buscan transitar por México.