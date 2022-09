AMLO asegura que Guardia Nacional al depender de Sedena no es para militarizar al país

El propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa (Sedena), es que cuide a la ciudadanía, más “no es militarizar o ir a autoritarismo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su discurso, con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, afirmó que se tomó esta decisión con el único afán de que la GN mantenga su disciplina y profesionalismo, sobre todo, para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal.

“El propósito no es militarizar o ir a autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”, indicó.

Al llegar al tema de la seguridad, el primer mandatario presumió que a la fecha se han construido 242 cuarteles de la Guardia Nacional de casi 500 que entrarán en funciones a finales de 2024, cuando termine su administración.

Además, dijo que esta institución ha formado a 115 mil elementos y en 19 de 32 entidades ya hay más personal de esta corporación, que policías estatales.

López Obrador recordó que la Policía Federal fue creada durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, cuyo secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está preso en Nueva York desde 2019 por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Insistió en que en su gobierno no se permite la violación de derechos humanos y no ha sido ejecutora de torturas y masacres.

“Que nadie se confunda, o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres no se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad”, añadió.

