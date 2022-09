AMLO apoya la sentencia en casa de Félix Gallardo, “verdaderamente está mal”

Luego de darse a conocer que un juez decidió que Miguel Ángel Félix Gallardo, narcotraficante fundador del Cártel de Guadalajara, había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó dicha decisión por el estado de salud en el que se encuentra este criminal.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario informó que la decisión de otorgar esta medida al ex narcotraficante fue debido a su grave estado de salud.

“Se determinó porque se hizo un análisis médico y el señor verdaderamente está mal de salud, tiene muchas enfermedades, está mal y no puede ser atendido en el reclusorio, tiene que estar atendido en una casa con su familia”, dijo AMLO en conferencia de prensa mañanera.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, Miguel Ángel Félix Gallardo alias El Jefe de Jefes fue un pionero del narcotráfico en México y uno de los más influyentes.

Félix Gallardo seguirá preso en casa

El narcotraficante seguirá preso, pues portará un brazalete.

El presidente AMLO aseguró que el narcotraficante seguirá preso, pues portará un brazalete, pero que tendrá la oportunidad de ser atendido en compañía de sus familiares porque tiene una situación de salud “bastante delicada”.

AMLO pidió a la secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, presentar el informe médico de Miguel Ángel Félix Gallardo, durante el reporte de seguridad mensual, que motivó al gobierno a tomar dicha decisión de otorgarle la prisión domiciliaria.

El presidente aseguró desconocer la situación jurídica de Félix Gallardo, esto ante la impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR), institución que al enterarse de que un juez le había concedido al narcotraficante la prisión domiciliaria impugnó la decisión para que no pudiera salir de la cárcel.

“El informe que me presentaron sobre su estado de salud me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio porque son muchas enfermedades, entonces tampoco es dejarlo en libertad, es que esté cumpliendo con su condena en casa de familiares”, reiteró el presidente.

Estado de salud delicado de Miguel Ángel Félix Gallardo

Miguel Ángel Félix Gallardo toma muchas medicinas al día, por lo que se encuentra en una situación muy complicada.

López Obrador aseguró que Miguel Ángel Félix Gallardo toma muchas medicinas al día y que se encuentra en una situación muy complicada, de ahí que tomaron la decisión de otorgar este beneficio, aunque tras la impugnación de la FGR no se sabe cuál será el destino del fundador del Cártel de Guadalajara.

Miguel Ángel Félix Gallardo es uno de los narcotraficantes mexicanos que fundaron el Cártel de Guadalajara en la década de los 80, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Actualmente, Félix Gallardo tiene 76 años de edad.

