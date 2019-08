AMLO anuncia 80 mil plazas nuevas en el IMSS y la renovación de su tabulador salarial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) contará con 80 mil nuevas plazas así como un nuevo tabulador salarial, indicó que lo anterior se realizará debido a que existe mucho personal laborando tanto en zonas alejadas como de alta marginación, por tal motivo se ha informado de la creación de un nuevo tabulador para estos trabajadores del IMSS, anunciando también la basificación de más de 80 mil trabajadores que no cuentan con una plaza.

Sin embargo, AMLO ha advertido a todos los dirigentes sindicales que su gobierno no va permitir que los únicos beneficiados sean familiares y recomendados de ellos, pues estará vigilantes del proceso para que se caiga en irregularidades.

El jefe del ejecutivo, señaló desde el Hospital Rural de Tlacolula, que existen empleados del IMSS que se rehúsan a ir a trabajar hasta las comunidades lejanas de todo México, debido a que la mayoría prefiere laborar en las ciudades, ahora a quienes acepten ir hasta las comunidades gozarán de un mayor sueldo.

Con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el secretario de Salud, Jorge Alcocer y los directores del Seguro e ISSSTE, visitamos 4 hospitales del IMSS Bienestar. pic.twitter.com/w4JHjCFKnI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 18, 2019

El mandatario señaló que hay problemas debido a que el personal médico no quiere laborar en lugares lejanos, hospitales rurales o comunidades etc, sino que quieren trabajar en Oaxaca, en la Ciudad de México etc, entonces cuestionó AMLO ¿Qué vamos a aplicar como política ahora? Un nuevo tabulador" aseveró respecto al IMSS el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El especialista que quiera estar en Oaxaca, que quiera estar en la Ciudad de México está en su derecho; que se quede ahí el pediatra, pero el pediatra que trabaje en Villa Alta va a ganar más que el pediatra que trabaje en Oaxaca o en la Ciudad de México”, adelantó AMLO.

El presidente de México dijo que raíz de que existen más de 80 mil trabajadores de la salud en el IMSS quienes se encuentran laborando como eventuales, López Obrador dio su palabra al decir que se van a basificar todos los trabajadores de salud.

“Vamos a llevar a cabo ese programa empezando con los que tienen más antigüedad, nada de recomendados, eso ya se acabó. Le hago un llamado respetuoso a los dirigentes sindicales, nada de recomendados, porque miren, me repiten y me repiten y me repiten -yo siempre recojo los sentimientos del pueblo, por eso ando a ras de tierra- me repiten y me repiten que sólo entran a trabajar familiares y que sólo entran a trabajar recomendados. ¡Eso se va a ir al carajo ya!” aseguró el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).