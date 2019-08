AMLO ante amenazas de muerte: ‘Tengo miedos, pero no soy cobarde’ asegura

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo ante las amenazas de muerte enviadas por medio de cuentas hackeadas de la Fiscalía de Jalisco y la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo que tiene miedos, sí, “pero no soy cobarde” aseguró el jefe del ejecutivo.

AMLO ante amenazas de muerte: ‘Tengo miedos, pero no soy cobarde’ asegura

AMLO declaró desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional que respecto a las amenazas de muerte que se han dado a conocer desde las redes sociales, él es como cualquier otro ser humano, por lo que “Tiene miedos como todos, pero no es cobarde y no dará un paso atrás en la transformación” afirmó.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

“Las amenazas es también parte de la responsabilidad que tenemos, sin embargo, tengo mi conciencia tranquila no soy cobarde, soy un ser humano ya lo he dicho, que tiene miedo como todos, pero no soy cobarde y no voy a dar ni un paso atrás para transformar al país, ni siquiera para tomar impulso” expresó López Obrador.

Somos partidarios de la fraternidad universal, de la justicia sin fronteras. Conferencia de prensa matutina.https://t.co/8E6bIiHQrY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 19, 2019

Al ser cuestionado el Jefe del ejecutivo acerca de las amenazas de muerte que le fueron dirigidas, tras el hackeo en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo en la que se escribieron mensajes amenazadores este dijo lo siguiente:

“Los conservadores no han podido conformarse como un grupo reaccionario como ha sucedido en otras transformaciones, sobretodo cómo se articularon cuando el movimiento de reforma eso no se ha llevado a la práctica y lo que hay son cuestionamientos, críticas, pero normales y les diría que está hasta demasiado tranquilo y lo celebro. Que nos den trato de adversarios y no enemigos a destruir, por eso mi reconocimiento” dijo Andrés Manuel López Obrador.

AMLO ante amenazas de muerte: ‘Tengo miedos, pero no soy cobarde’ asegura

TE PUEDE INTERESAR: AMLO amenazado de muerte en Twitter, desde cuenta hackeada de la Fiscalía de Jalisco

De nueva cuenta AMLO hizo un llamado a la paz y dejar a un lado la violencia e invitó a portarse bien. “solo siendo buenos, podemos ser felices” aseguró el presidente de México, siendo insistente en que en una democracia debe también estar la existencia de una oposición, mientras que la autoridad deberá dar garantía al derecho a disentir.