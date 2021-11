AMLO afirmó que no hará obligatoria la vacunación contra COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que no planea volver obligatoria la vacunación contra el COVID-19 en México.

En ese sentido, el mandatario enfatizó que para los mexicanos esta medida no corresponde con la “filosofía” de su gobierno.

Obrador tomó en cuenta las estrategias que su gobierno tomó para la vacunación contra el coronavirus, toda vez que nunca obligará a nadie a aplicarse las dosis.

AMLO asegura que vacunación no será obligatoria

Durante su conferencia mañanera de este martes 23 de noviembre, la prensa cuestionó al presidente sobre el tema de la vacunación anti-covid en México y reiteró que no obligará a nadie en las jornadas.

“Ya conocen ustedes cuál es la filosofía de nuestro gobierno, todo por la razón y el derecho, hay que convencer, persuadir, no imponer nada...lo que tenemos que hacer es seguir haciendo conciencia de la importancia de vacunarnos... hay que procurar que la gente no se enferme, no haya contagios y que no pierda la vida, que es lo mas lamentable, no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación”, dijo el presidente.

AMLO añadió que las medidas tomadas para reducir los riesgos de contagios y persuadir a la gente para la vacunación, depende de la concientización de la población a través del gobierno.

Asimismo enfatizó que debido a la buena respuesta de la población en las vacunas, no es necesario reforzar las medidas e imponer a nadie para quse se vacunen.

Cifras de vacunación contra COVID-19 en México

En temas de vacunación contra el coronavirus, en días pasados las autoridades informaron que comenzará la aplicación de dosis para menores de edad menores de edad, es decir del grupo de edad de 17 a 15 años para ser inmunizados.

Respecto a las cifras totales, van 75 millones 896 mil 683 mexicanos vacunados de los cuales se estima que 64 millones 317 mil 192 cuentan con el esquema completo de vacunación.

La vacunación contra el COVID-19 seguirá siendo libre, así como también el tema del certificado, pues minguna empresa puede obligarte a presentarlo, tal como López Gatell lo confirmó en días pasados.

