AMLO afirma que su Informe de Gobierno será diferente; dijo que habla con el pueblo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrecerá el próximo domingo 1 de septiembre su Primer Informe de Gobierno, por lo que dijo, será un informe totalmente diferentes, ya que no usará tecnicismos mientras como en las administraciones antecesoras.

Desde un evento en Chignahuapan, Puebla, López Obrador adelantó que aunque lo critiquen por su forma de hablar, seguirá haciéndolo, ya que dijo, prefiera que los ciudadanos lo puedan escuchar y entiendan.

“Mañana voy a informar sobre todo esto y con el mismo discurso, así como les estoy hablando ahorita porque luego me critican que por qué digo ‘me canso ganso’ y cosas así, pues porque así me entiendan la gente, yo le hablo a la gente, al pueblo, no estoy en la academia”, detalló el tabasqueño.

Asimismo añadió: “Antes, el político hablaba con tecnicismo y la gente que llevaba a oírlo, ¡no entendía nada!, ¡solo estaban ahí comiendo boli!, en eso también hemos cambiado ¿verdad? Ya no hay bolis”.

La rendición del primer informe del tabasqueño, se llevará a cabo en el patio de Palacio Nacional y se espera la asistencia de legisladores y representantes de diversos sectores; han informado que el mensaje del presidente, no será transmitido por cadena nacional.

Pese a no ser transmitido por cadena nacional, podrás verlo a través de redes sociales y en el canal de youtube del Gobierno Federal de México, encabezado por el tabasqueño, de igual forma, el canal de AMLO, transmitirá el informe.

Cabe señalar que será la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien entregue el texto del informe en San Lázaro a las 17:00 horas, ya que no es necesario que Andrés Manuel, esté presente en la Cámara de diputados.