AMLO afirma que los manifestantes se quisieron meter hasta su habitación

Como informamos, en pasado 19 de julio, un grupo de manifestantes del municipio de Ciudad Valles en San Luis Potosí irrumpieron en el hotel en donde se hospedó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para manifestar por su derechos laborales.

Ante los hechos, el mandatario declaró en su intervención en un evento en San Luís Potosí.

“Ayer me mandaron a un grupo para provocar, que se meten al hotel y quisieron meterse hasta la habitación”, declaró AMLO.

Asimismo, el presidente señaló que los manifestantes trataron de invadir su intimidad ante habitantes de dicha comunidad.

“Les dije aquí estoy, no tengo yo porque protegerme con nadie, ustedes son unos provocadores, no respetan, ya vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad, yo no voy a meterme a la casa de ustedes, si alguien llega a meter a nuestras casa está invadiendo nuestra intimidad”, sostuvo el mandatario.

Desde la unidad médica de dicha comunidad, el tabasqueño insistió que la manifestación hasta su hotel, fue un cato armado y si lo hicieron de buen fue, dijo, “fueron manipulados y deben tener vergüenza de lo que hicieron, porque yo no le hago mal a nadie”.

Cabe recalcar, que a través de redes sociales, se difundió un video en donde se puede apreciar el momento en el que López Obrador encaró a los trabajadores de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado (DAPA), que estaban en huelga.

En el clip se puede escuchar al tabasqueño decir: “no voy a tratar nada más, la única cosa que quiero es que por favor se retire porque no merezco este trato donde voy a descansar, se mente a la fuerza esto es indebido completamente, democracia es orden, es orden democrático y todos merecemos respeto, aunque se tenga necesidades, aunque tenga necesidades siempre hay que respetar”.

Cabe señalar que el mandatario pernoctó en Ciudad Valles, tras realizar un recorrido por los municipios de Cerritos y Río Verde.

“No no no no hay ‘discúlpeme usted’ o se no me gusta la demagogia me gusta decir las cosas como son, éste es un acto de provocación y no se preocupen yo aquí me quedo no tengo guardaespalda y nadie les va a reprimir porque no estamos en el régimen de antes, ahora libertada y hay democracia”, sostuvo el tabasqueño ante los manifestantes.