AMLO afirma que la subasta de Residencia de Zhenli también irá para atletas de Panamericanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que la residencia del chino mexicano Zhenli Ye Gon, servirá para dar un apoyo a los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos 2019 en Perú, además dijo vía otros recursos se apoyará a entrenadores y atletas paralímpicos.

AMLO afirma que la subasta de Residencia de Zhenli también irá para atletas de Panamericanos

El mandatario López Obrador destacó que se entregarán en una sola exhibición 240 mil pesos a 534 atletas, a un promedio de 20 mil pesos mensuales para sus gastos. “Ellos se harán responsable de lo destinado”, puntualizó AMLO.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

En este contexto, el jefe del ejecutivo hizo un llamado a los inversionistas y empresarios con dimensión social y vocación cívica para que participen en esta subasta que se realizará el próximo 11 de agosto.

“La residencia está valuada en poco menos de 100 millones de pesos, pero se tiene pensado llegar a 150 millones de pesos por la casa y quiero pedir que participen empresarios con dimensión social” señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pueblo es el motor del cambio. Conferencia de prensa matutina. https://t.co/Z6HcqZmvKg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 6, 2019

“No solo es apoyar el deporte de alto rendimiento, también el esfuerzo para apoyar el deporte en general como medicina preventiva, todos tenemos que hacer deporte para evitar enfermedades y se están promoviendo todos los deportes amateurs y se dan facilidades en todos los casos para fomentar el deporte”, resaltó AMLO..

El mandatario mexicano reiteró que su gobierno no administrará el recurso de los deportistas, pues ellos deberán de hacer uso del dinero cómo lo crean conveniente y en lo que necesiten, debido a que ya son adultos y son responsables, aseveró López Obrador.

AMLO dijo que la entrega de apoyos de manera directa, de la Tesorería de la Federación al beneficiario, es más seguro y eficaz porque la intermediación “está muy echada a perder”, pues recordó que las organizaciones sociales y no gubernamentales recibían fondos del Gobierno, que no rinden cuentas y no entregaban los recursos a la gente.

Con esto refirió se evita el burocratismo, cuál es la práctica que imperaba, “se compraban despensas y había un moche de por medio, ya la prestación al trabajador llegaba menguada”.

TE PUEDE INTERESAR: Así es la MANSIÓN del chino Zhenli que será SUBASTADA por AMLO

Resaltó que con esto se evita el intermediarismo, por lo que una característica del nuevo gobierno será entregar de la Tesorería de la Federación al beneficiario, además de que se apoyará también a entrenadores y atletas paralímpicos con otros recursos.

Video: Noticias Telemundo