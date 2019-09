AMLO afirma que la Guardia Nacional no está fallando, "la violencia no es fácil"

AMLO asegura que la Guardia Nacional no tiene fallas en su operación, señalando que combatir tantos años de que se permitiera la expansión de la delincuencia, actualmente es un gran esfuerzo el que se hace para combatir la violencia desatada en años anteriores.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contentó previo a emprender su gira de fin de semana por los hospitales de todo el país, que rechazaba totalmente que la Guardia Nacional presente alguna falla en su operación.

“No, no, no, vamos avanzando, no es un asunto sencillo de resolver porque se dejó crecer, se desatendieron las causas que originan la inseguridad y la violencia, se abandonó a los jóvenes, por ejemplo, no hay salarios justos, no hay bienestar y se dio el mal ejemplo desde el gobierno, mucha corrupción, impunidad, entonces todo eso se está atendiendo. Hoy di a conocer en la mañana que nada más en el viaje de avión se gastaron miles de pesos en rastrillos para rasurar, en papel higiénico”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario nacional señaló que será mañana domingo cuando se envíe el paquete económico al Congreso de la Unión, adelantando que en la mañana del lunes, Arturo Herrera, secretario de Hacienda lo detallará.

“Están contemplados todos los estados, y está contemplado el que no falten las participaciones federales a los estados”, aseveró López Obrador.

Con respecto a si se van o no a incrementar las participaciones, el jefe del ejecutivo solo se limitó a decir que de los detalles se encargará de informarlo Herrera el lunes próximo.

“Eso lo va a informar al secretario de Hacienda el lunes en la mañana”, respondió López Obrador.

Éste fin de semana el mandatario ha estados supervisando hospitales IMSS-Bienestar que se ubican en los municipios de Charcas, y Matehuala, en San Luis Potosí.