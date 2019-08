AMLO afirma que a finales de año la 4T estará cimentada

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México se dijo confiado que a finales de este 2019 queden listos los cimientos para la Cuarta Transformación (4T) que promueve su gobierno.

El tabasqueño afirmó que esto es posible debido a que se avanza en varios terrenos como en la lucha contra la violencia, corrupción, huachicol, así como con ponerle fin a nepotismo e influyentismo.

En cuanto al tema de los jóvenes, el mandatario resaltó que fue la falta de atención lo que desató la inseguridad y violencia.

“En Guanajuato se atrapó a un grupo de 14 delincuentes; de estos 14, dos de 16 años y se presume, porque no se puede afirmar nada, que tuvieron que ver con los asesinatos de Uruapan, Michoacán”, aseguró López Obrador.

Asimismo, dijo, ya se ve puede palpar el cambio de la política, pues dijo: “ya no es reprimir, ahora es atender las causas que originan la violencia; no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con mal.

En días recientes, el presidente lanzó un mensaje no solo a quienes le critican su edad, sino a todo México al asegurar que aún así que está “viejo y chocheando”, va a seguir en la lucha por sacar adelante al país, porque no lo hace por su generación, ni por esta sino por las generaciones futuras.

Desde el estado de Durango, el mandatario dio un discurso en el Hospital de Guadalupe Victoria, en Rodeo, Durango, fue ahí donde respondió a todos aquellos que le han criticado su edad, afirmando AMLO que tienen razón con su edad, pero fue su generación la que dejó a México como está ahora, por lo que solo le resta luchar por hacer el cambio, cuestionando entonces lo que se le heredará a los hijos, nietos y demás generaciones si no se lucha por hacer un cambio.