AMLO aclara que no está en agenda de gobierno crear una empresa de cannabis

Luego que diputados, e incluso la secretara de Gobernación, Olga Sánchez Cordero hablarán sobre la urgencia de regular la marihuana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró que durante su gobierno no se creará ninguna empresa local de cannabis.

Por lo que AMLO señaló que la secretaria en todo su derecho de manifestarse, pero recalcó que crear una empresa estatal encargada de la compra-venta de marihuana no está dentro de su agenda.

“Ahora, con todo respeto, no tenemos eso contemplado. No lo descarto pero no está en la agenda nuestra. Estamos atendiendo otros temas que nos importan mucho”, declaró AMLO en su tradicional mañanera.