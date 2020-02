AMLO: Quien gane el Avión Presidencial podrá guardarlo en hangares SEDENA

Solidaridad (Playa del Carmen), Q. Roo.- Ante miles de solidarenses que repudiaron a su alcaldesa Laura Beristaín gritando “fuera, fuera”!, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó la pretensión de rifar el avión presidencial tras frustrarse uno de sus últimos intentos de venta al gobierno canadiense que, según dijo, declinó el ofrecimiento porque era una aeronave demasiado pretenciosa.

Al dar casi por un hecho que la celebración de la rifa del avión, narró la anécdota para dar por un hecho la celebración de la rifa: "Se le averió el avión al primer ministro de Canadá. Le mandamos a decir pero no le entró porque el avión que se averió es de menor calidad. No tiene tantos lujos, por eso lo vamos a revisar. No se preocupen donde lo van a estacionar, ahí están los aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana".