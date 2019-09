AMLO Primer Informe: hay confianza en su gobierno

Encuestas revelan que hay confianza en el gobierno de AMLO

Un sondeo realizado por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica y la encuestadora Enkoll, revelan que la mitad de la población tiene confianza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en rubros como el crecimiento del empleo y la seguridad, en tanto que el 70 por ciento está de acuerdo con la forma de gobernar del jefe del ejecutivo.

El muestreo realizado en las 32 entidades del país, aborda temas como Contexto del país; opinión de AMLO y confianza, acuerdo con gobierno, México en los últimos 8 meses y beneficios.

Hoy el Presidente López Obrador dará el mensaje con motivo de la entrega de su Primer Informe de Gobierno. Hablará desde la seguridad que le proporciona su popularidad, una aprobación mayoritaria sin precedentes; lo hará sin importarle mayor cosa las críticas por dedicar sus mejores empeños estos primeros nueve meses del sexenio, a transformar (4T) más que a gobernar (administrar) con pericia y técnica el entramado de instituciones públicas.

En lo económico, el Presidente perderá su apuesta respecto al crecimiento del PIB, pero poco le importa porque esta semana quedó blindado por el hombre más rico del país que ya dijo: “lo de menos es el crecimiento, lo que importa es la inversión” que ya viene y será, en el próximo año, cuando salgamos de este evidente (aunque negado) estancamiento.

En lo político, el Primer Informe de Gobierno será analizado en el Legislativo por contrapesos políticos disminuidos y con Morena fraccionándose. La crisis por el flujo migratorio y las amenazas de Trump al respecto está administrándose. La hegemonía presidencial se discute sin vigor gracias a las largas colas que la corrupción rapaz dejó a su paso.

Y en lo social, el Presidente López Obrador llega embriagado de aprobación; acaso la violencia extrema y la inseguridad creciente empañan en el corto plazo su fiesta transformadora; gobernadores se levantan y exigen reciprocidad luego de haber apostado su capital político a la creación de la Guardia Nacional; la sangre y la muerte atroz son manchas que su popularidad no alcanzan a lavar. Eso no podrá minimizarlo.

Los demás asuntos serán convertidos desde el púlpito político a estertores propios de la resistencia conservadora en donde todo cabe. El contraataque presidencial a lo que López Obrador llama “sabotaje legal” al aeropuerto de Santa Lucía y la Ley de Amnistía, serán las notas del Primer Informe de Gobierno.

A continuación referimos los resultados del sondeo en el que participaron ciudadanos de todo el país, mayores de 18 años de edad.

CONTEXTO DEL PAÍS

El 49.8 % de los encuestados señaló que el país va avanzando; en tanto que un 41.5 % considera que se ha estancado.

Un 8% señala que ha retrocedido y eñ restante 0.7 % indicó que no sabe.

MEJOR PRESIDENTE MEXICANO

La lista encabezada por Andrés Manuel López Obrador, lo coloca en primer lugar con el 26.1 %, seguido por Benito Juárez con el 10.7 % y Felipe Calderón Hinojosa con el 8.4%. En cuarto lugar se ubica Lázaro Cárdenas con el 7.3 % y el quinto puesto es para Porfirio Díaz con el 3.9%.

OPINIÓN DE AMLO

En este sentido, el 55.4 % calificó al presidente como muy buena, en tanto que un 29.4% dijo que regular. Un 14% consideró mala y el uno por ciento dij9o no saber cómo calificarlo.

CONFIANZA DE AMLO

A la pregunta de si usted tuviera que salir de vacaciones, ¿le confiaría las llaves de su casa al Presidente Andrés Manuel López Obrador?

El 54.2 % dijo que sí, en tanto que un 49.2 % respondió negativamente. El 2.9 % restante dijo no saber qué hacer.

ACUERDO CON GOBIERNO DE AMLO

Hasta el momento, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la forma de gobernar del Presidente Andrés Manuel López Obrador?

El 70.5 % consideró sí estar de acuerdo, mientras que 27.4 % lo descalificó y el 2.1% dijo no saber.

MÉXICO EN LOS ÚLTIMOS 8 MESES

PRINCIPAL PROBLEMA DEL PAÍS

En su opinión ¿cuál considera usted que es el principal problema del país?

Inseguridad y delincuencia, obtuvieron el 41.6%; en segundo lugar el tema de la corrupción con el 24.6% y en tercero la economía, precios altos y la pobreza con el 10. 1%.

Temas como desempleo y malos salarios ocuparon el 4.3 % de la población, en tanto que en sociedad, valores y educación los reportes fueron del 3.5%; en educación el porcentaje fue del 2.6% al que siguieron justicia e impunidad con el 1.8 % y en el rubro de falta de servicios de salud pública y medicamentos, sólo opinó el 1.7 % dejado al final el tema del narcotráfico con el 1%.

Así llega AMLO al Primer Informe de Gobierno

Por su parte, la encuestadora Enkoll revela que el Presidente López Obrador incrementó su aprobación social tres puntos de mayo al mes de agosto y registra 73 por ciento. El punto más alto fue febrero con 85 por ciento. Niveles que no los ha tenido ninguno de los mandatarios mexicanos en este siglo.

Por edad, son los jóvenes entre 18 y 24 años (76%) y los adultos de 65 y mayores (79%) quienes más aprueban la gestión del mandatario, los que menos, son los adultos de entre 45 a 64 años con 69 por ciento. Indicadores, todos, elevados y para contexto baste recordar que Enrique Peña Nieto dejó el poder con niveles inferiores al 20 por ciento de aprobación.

Por afinidad partidista AMLO está por las nubes; entre los suyos 97 por ciento de aprobación; entre los que no son afines a ningún partido político la opinión favorable llega al 64 por ciento, entre panistas se mantiene, desde el año pasado, en 62 por ciento y entre priistas en 59 por ciento.

Para los encuestados el problema más grave del país es la inseguridad, después la corrupción junto con la economía y para un 7 por ciento, la falta de oportunidades laborales. En el apartado “inseguridad” el delito más importante es el asalto y con un crecimiento exponencial de mayo a la fecha, la violencia del crimen organizado.

La encuesta midió también el nivel de identificación de los ciudadanos con los partidos políticos y no sorprende, pero llama la atención, que casi la mitad no se identifique con ninguno, lo que confirma el profundo desencanto colectivo; crisis que estas organizaciones enfrentan por su baja representatividad social.

Fenómeno global que catapulta al poder a asociaciones extremistas, a partidos ultranacionalistas y a personajes externos al ámbito burocrático con los riesgos que ello implica; véanse ejemplos con Trump, Bolsonaro, Johnson y otros. Democracias insatisfechas que se corren hacia ideologías populistas con tintes totalitarios.

Aquí, Morena es el partido de mayor penetración entre la ciudadanía, supera 2.5 veces a PAN y PRI que, en ese rubro, prácticamente empatan mientras que con el PRD se identificó apenas el 4 por ciento de los encuestados. Desde ese nivel pretende despegar la denominada plataforma política, Futuro 21.