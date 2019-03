AMLO Presidente se autocrítica ¡son muchos requisitos para el IVA!

AMLO Presidente ha reconocido durante su conferencia matutina que los requisitos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que las empresas puedan acceder a los beneficios fiscales en la zona franca de la frontera Norte de México son “demasiados”.

Con esto el propio AMLO presidente, se realizó una autocrítica, pero además dejo claro con respecto al apoyo que se brindará, es que será de sólo dos años.

“Los técnicos de Hacienda, creo yo, que pusieron demasiados requisitos y dificultaron el que el apoyo se aplique mejor. Esto es una autocrítica que estoy haciendo”, pero “las empresas no consideran esto suficiente porque se requiere más tiempo. Yo he aclarado que no es solo dos años, es todo el sexenio, pero el acuerdo dice dos años”.