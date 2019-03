AMLO Presidente reconoce que es un desafío crecer la economía en un 4%

Durante la participación del Presidente, Andrés Manuel López Obrador en la 82 Convención Bancaria reconoció que es "un desafío" hacer crecer la economía en un 4%, tal cómo se ha propuesto.

El Gobierno de AMLO trabajará para conseguir lo que México requiere, que es la inversión privada, nacional y extranjera y de la participación del sector social de la economía.

Es un desafío dijo, porque “en 36 años nuestra economía ha permanecido prácticamente estancada, con un crecimiento anual promedio de un 2%, no ha funcionado la política económica en cuanto a crecimiento económico".

Para el Gobierno de AMLO no si no hay corrupción y hay austeridad, se podrá financiar el desarrollo sin endeudar al país, planteamiento que llevan a cabo en la práctica. Además actuará con responsabilidad; será respetuoso de la autonomía del Banco de México; que se mantendrán los equilibrios macroeconómicos; que no se gastará más de lo que ingrese a la hacienda pública y que no se endeudará al país.

Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno reconocerá a quienes sigan fortaleciendo el servicio bancario "con dimensión social", porque "tenemos que pensar en el crecimiento económico, en los negocios, en mejorar en lo personal, pero también no olvidar al prójimo".

AMLO ve con buenos ojos la propuesta de la banca de inclusión financiera, por lo que propuso que esté acompañado de la conectividad, ya que de lo contrario se tendrán solo servicios de primera en las grandes ciudades debido a que el 75% del país no tiene conexión a internet.