AMLO Presidente desmiente tratados ocultos con el asesor de Donald Trump

El presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador desmintió acuerdos ocultos con Jared Kushner, yerno y asesor del mandatario de Estados Unidos Donald Trump.

AMLO Presidente desmiente tratados ocultos con el asesor de Donald Trump.

Esto lo dio a conocer AMLO ya que destacó que no fue a escondidas su reunión con el antes mencionado, y que no tiene nada de malo que se haya encontrado con él en una casa particular.

“Porque no se me quita nada o sea yo soy respetuoso de la investidura presidencial, si fuese yo a hacer algo indigno, entonces sí no podría yo reunirme en ningún lado, con nadie, pero yo pues tengo mi autoridad moral para asistir a cualquier encuentro, a cualquier acto”, dijo AMLO.



El líder gubernamental apuntó que el morbo o celos que dicha reunión ocasionó no es de importar, ya que ambos mantienen una relación de amistad y con buenos manejos de términos entre gobiernos.