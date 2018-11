AMLO Presidente Desmiente a Alazraki sobre boda de su hijo con ex miss Venezuela

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desmintió que su hijo Andrés Manuel López Beltrán se haya casado con la ex miss Venezuela Irene Sofía Esser Quintero.

AMLO desmintió el rumor del ex publicista Carlos Alazraki tras publicar unas fotografías de la supuesta boda del hijo del próximo presidente de México.

El ex publicista de José Antonio Meade, ex candidato a la presidencia de México, tuiteó las fotos junto con un mensaje en el que aseguraba se trataba de la boda del hijo de AMLO, quien se había casado en una hacienda en Campeche.

“Las humildes fotos de la humilde boda del Andrecito jr. ayer en Campeche. Hacienda Uayamón LUXURY COLLECTION !!!”, escribió Alazraki junto con las fotografías de la supuesta boda lujosa.

“Cada noche entre $ 6000 y $ 8000 pesos. No hay duda…. PRIMERO LOS POBRES !!!”, agregó el publicista, quien en ocasiones anteriores ha expresado su rechazo al próximo presidente de México, AMLO.

Tras la polémica generada, Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer su punto de vista:

"A Carlos Alazraki lo obnubila su conservadurismo y su fobia anti-AMLO, al grado de inventar una supuesta boda de mi hijo en un hotel de lujo en Campeche", indicó a través de su cuenta de Twitter. El tabasqueño agregó que tal noticia lo alegraría mucho, pues espera llenarse de nietos. "¡Ojalá se animen mis vástagos!", bromeó.

AMLO desmintió la boda y aseguró que su viaje a la Península de Yucatán fue para la reunión del Tren Maya que empezará a construirse en diciembre.

El presidente electo aclaró que sus tres hijos mayores son responsables cada uno de sí mismos porque ya tienen más de 18 años.

No obstante, en el caso de su hijo Jesús, quien apenas tiene 11 años, aseguró que sí está obligado a responder por su corta edad.

Aclaró sin embargo que “ya no me pertenezco; estoy al servicio de la nación y mi amo es el pueblo de México”, y reiteró que su responsabilidad es no fallarle a nuestro país.