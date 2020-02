AMLO: No tengo pacto secreto con Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador, negó rotundamente que tenga un “pacto secreto” de impunidad con el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) que le impida presentar denuncias en su contra por posibles irregularidades cometidas durante su gobierno y posible relación con Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex detenido ayer miércoles en España, relacionado en el caso Odebrecht.

“No hay pactos secretos”

Así lo aseguró durante la mañanera de este jueves luego de que los representantes de los medios de comunicación le señalaran que la sociedad tiene la percepción de que Peña Nieto cuenta con un pacto de impunidad con la actual administración, por lo que no sería investigado, ni juzgado por ningún caso de corrupción en el pudiera estar involucrado.

¿Enrique Peña Nieto goza de un pacto de impunidad? –Cuestionó un comunicador- “Primero, decirles que todas las investigaciones que están en curso no pueden limitarse, tienen que llevarse a cabo con amplitud y deben de ir al fondo, nosotros no podríamos, en el Ejecutivo, decir: esto sí, esto no, o en esta investigación quédate como era antes, sólo con los más desacreditados o los que no tienen tanta influencia o a los que se pueden convertir en chivos expiatorios y quédate hasta ahí, eso no lo vamos a hacer, no sería justo ni democrático”, respondió López Obrador.

Continuó diciendo que desde el momento en que asumió la Presidencia no habría ningún pacto secreto y que no permitirían actos de corrupción con ningún funcionario.

“Cero corrupción, cero impunidad. No es ningún pacto secreto, lo dije en mi toma de posesión y lo repito, es que nosotros no íbamos a presentar denuncias en contra de los ex presidentes, que considerábamos que teníamos que ver hacia adelante y no quedarnos anclados en el pasado”, dijo.

Investigarán a expresidentes si la ciudadanía lo pide

López Obrador mencionó que en el caso de que haya consulta ciudadana al respecto y la gente diga que se proceda contra los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, votará en contra, porque no le conviene al país, pero respetará la decisión de la gente.

Te puede interesar: En un paraíso para magnates en España, así vivía Emilio Lozoya, exdirector de Pemex

Sin embargo, señaló que todas las investigaciones en curso contra ex presidentes y funcionarios federales no pueden limitarse y deben llevarse cabo y serán las fiscalías las encargadas de dar seguimiento a los asuntos hasta deslindar responsabilidades.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana