AMLO: No se torcerá la ley contra Peña Nieto; FGR y SCJN determinarán el delito

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán los encargados de resolver si el expresidente Enrique Peña Nieto puede ser juzgado por el delito de traición a la Patria en el caso Odebrecht tras la denuncia que presentó el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO descarta enjuiciar a Peña Nieto por conveniencia

Durante la conferencia matutina que realizó este viernes en la Octava Zona Militar, en Tamaulipas, el jefe del Ejecutivo federal refirió que no es recomendable retorcer la ley, como se hacía antes, que si no había consigna para procesar a un presunto delincuente, le buscaban la forma.

“Eso lo tienen que resolver tanto la Fiscalía como en el Poder Judicial sí se puede configurar ese delito, desde luego no es recomendable torcer la ley cómo se hacía antes. No hay que retorcer la Ley para aplicarla a conveniencia, los ministerios públicos, los jueces tienen que actuar con mucha rectitud, y yo confío que así va a ser”, apuntó.

De esta manera, López Obrador reiteró su confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero, de quien no aceptará nada que no tenga justificación, que no haya pruebas, en donde sea una flagrante violación al Estado de derecho, y “también tengo mucha confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar)”.

El presidente puso como ejemplo el caso de la maestra Elba Esther Gordillo, quien fue acusada por asociación delictuosa y lavado de dinero, porque el delito de corrupción no era considerado grave.

También mencionó la situación del maestro Rubén Núñez, líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, quien fue señalado por lavado de dinero.

Por último, Andrés Manuel López Obrador pidió tener confianza y aseveró que en México ya no hay un ‘estado de chueco’, sino que hay un auténtico Estado de derecho con independencia de poderes, sin perseguir a nadie, sin reprimir a opositores, sin fabricar delitos y sin consignar en contra de nadie.