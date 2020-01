AMLO: No se castigará a ningún gobernador del PAN que rechace el INSABI

Los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) u otra fuerza política que rechace el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no será “castigado” quitándole recursos para los servicios de salud, ya que seguirán recibiendo el dinero etiquetado a cada entidad y con ello tendrán que garantizar la gratuidad en los servicios médicos y la eliminación de cuotas, señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Tales declaraciones ocurren a unas horas de que termine el plazo legal para que las entidades firmen el convenio de adhesión.

Gobernadores deberán garantizar los servicios de salud

Al respecto, López Obrador resaltó la importancia de que los servicios de salud se federalicen, debido a que las administraciones estatales no tienen un buen manejo de los recursos y no se garantiza los servicios de salud a toda la ciudadanía. Asimismo, señaló que no tiene diferencias con los gobernadores del PAN.

“Si ellos no aceptan adherirse, no hay problema, van a estar recibiendo sus recursos que les corresponden de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, no se les va a quitar, nada más que se tienen que hacer responsables de que se dé el servicio a la población abierta, que no se cobre, que no haya cuotas de recuperación y aceptar que, de acuerdo a la Constitución, la salud es un derecho”, indicó.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario federal detalló que las ventajas de sumarse al nuevo modelo de salud es que va a existir más organización, cooperación y compra consolidada.

"Hay laboratorios, por ejemplo, que tienen sus negocios con algunos gobiernos estatales, el sumarse significa que hay que comprar los medicamentos todos en conjunto, pero ya lo vamos a ver, o sea, porque ya no se puede ocultar nada, la vida pública es cada vez más pública.

“Entonces, desde luego hay vendedores de medicamentos que no quieren que haya este sistema de compra consolidada y quieren seguirle vendiendo a cada uno de los estados, porque además se conocen o les deben favores o cosas por el estilo”, señaló.

Finalmente, López Obrador reiteró que si los gobernadores deciden no aceptar el INSABI, respetará la decisión, “no tenemos por qué tener problemas con la gente de los estados donde ellos gobiernan", dijo.

