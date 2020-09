AMLO Informe de Gobierno: Compromisos, feminicidios y aeropuerto

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su mensaje de 50 minutos con motivo del Segundo Informe de Gobierno emitido desde Palacio Nacional este 1 septiembre acompañado de 70 invitados para respetar las medidas de sana distancia, ante la pandemia por Covid-19, resaltó diversos temas.

López Obrador detalló en su Segundo Informe de Gobierno que de sus 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre de 2018, ha cumplido 95 y sólo están pendientes cinco en proceso de que se cumplan.

“Desde el primer día de mi gobierno he venido aplicando el proyecto de nación que propusimos; obtuvimos un respaldo abrumador, aunque circunstancias imprevistas e infortunadas como la pandemia nos obligan a hacer ajustes; no vamos a apartarnos de lo esencial, del espíritu y compromiso adquirido ”.

En materia de feminicidios y secuestros el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en su gobierno en todos los delitos hubo una baja del 30 por ciento en promedio y solo ha aumentado el homicidio doloso y la extorsión 7.9 y 12.7 por ciento respectivamente, delitos que están vinculados a la llamada delincuencia organizada .

En su segundo informe de gobierno, el ejecutivo federal acotó que ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad, “ya no manda la delincuencia organizada como antes, ya no hay torturas, desapariciones y masacres, se respetan los derechos humanos se castiga al culpable, ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna ”.

Desde Palacio Nacional el jefe del ejecutivo destacó que casi en todos los delitos ha habido una disminución en comparación a noviembre de 2018, hay menos secuestro, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robo de vehículos, robo en transporte público, colectivo, menos robo en transporte individual, a negocios y menos robos a casas habitación.

Ello dijo porque se lleva a cabo una nueva estrategia que empieza a procurar trabajo para las personas que están siendo reclutadas por grupos delictivos, especialmente los jóvenes marginados.

Destacó el despliegue de la Guardia Nacional, que es un cuerpo país con presencia en todas las regiones del país y que actualmente cuenta con 97 mil elementos bien equipados y formados. “Para alojarlos se construyen 79 cuarteles y hay 34 en procesos además de que se iniciara la construcción de 135 más para llegar a 248 cuarteles a finales del 2021.

En torno al tema del Aeropuerto Felipe Ángeles AMLO dijo que va "viento en popa" la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y están avanzando las obras de la refinería en Dos Bocas, conforme a lo estimado.

“Ya se iniciaron los trabajos para el Tren Maya, estamos haciendo realidad el proyecto del Istmo, además estas obras generarán 150 mil empleos en el transcurso de este año”.

Entorno a la cultura su Segundo Informe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional anunció que la colección 21 para el 21, que conmemora los aniversarios de la fundación de Tenochtitlán y la Independencia de México publicará el año próximo 100 mil ejemplares editados por el Fondo de Cultura Económica y financiados por el Instituto para devolver al pueblo lo robado.

Destacó que este año el Fondo de Cultura Económica ha publicado 283 mil libros, además de que hay 45 librerías funcionando en todo el país y que la colección del Fondo “Vientos del pueblo” llegará este 2020 a 43 títulos de 8 a 10 pesos, cuyo tiraje es de 40 mil ejemplares.

“Seguiremos promoviendo el arte y todas las manifestaciones culturales”, dijo, al referirse a la restauración de sitios religiosos y la creación del Centro Cultural Los Pinos.

En materia de política exterior, dijo su gobierno se ha guiado bajo los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y la cooperación para el desarrollo.

Durante su mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el mandatario destacó, además, que México fue el país que más votos obtuvo para ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno en el Patio de Honor del Palacio Nacional, el mandatario reiteró que esa situación representa “un cambio, una transformación”.