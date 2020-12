AMLO: Hay un acuerdo para que no suba el precio de la tortilla en enero de 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el precio del kilo de tortilla no aumentará para enero de 2021 en México, pues el gobierno federal logró un acuerdo con las empresas productoras de insumos en el país con el objetivo de evitar un incremento en relación a los precios de la tortilla.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal comentó que, las productoras Maseca y Minsa llegaron a un acuerdo con la administración federal de que no existen motivos para elevar los costos del alimento predilecto en la mesa de los mexicanos. “Aquí vamos a informar para que no haya abusos en los refrescos, es solo inflación 3 por ciento, y no en todo; en el caso de la tortilla no hay aumento, hay un acuerdo con ese propósito”, aseguró.

“Mañana voy a informar sobre los únicos aumentos que van a haber en precios, no aumenta el precio de la tortilla en enero. Hubo un acuerdo con Maseca y Minsa para que no haya abusos”, expresó. Reiterando que el único aumento de costos se dará por medio de los ajustes inflacionarios y descartó de nuevo, que se de un incremento en los precios de la gasolina.

Kilo de tortilla no subirá de precio en 2021 según AMLO

La Verdad Noticias recuerda que al inicio de la semana AMLO explicó que el aumento sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se debe a un ajuste inflacionario y no por una subida de precios desde el Gobierno. A pesar de que la modificación al IEPS tradicionalmente se da al inicio del año, el mandatario adelantó que sugirió a la Secretaría de Hacienda que este no entre en vigor el 1 de enero.

“Para que no haya lo de siempre, el abuso, que aumentan los impuestos y aumentan los precios, incluso en una proporción mayor, porque aprovecha, no es nada más inflación, como sería en este caso, sino el doble o el triple, entonces para evitar ese efecto”, puntualizó López Obrador.

No obstante, el mandatario federal insistió en que no debe haber incremento de precios debido a que no hay aumentos en los impuestos, en términos reales. “Nuestros adversarios, pues se quedaron en el almanaque. ¿Se acuerdan cómo era antes, los gasolinazos? Ellos quisieran que fuese así para decir: ‘¿Ya ven?, son iguales’. Andan de veras muy nerviosos, no se serenan”.

Finalmente, aseguró que su administración será consecuente con el planteamiento de no aumentar impuestos que se hizo al inicio de su campaña. “Se dijo: No va a haber gasolinazos, no hay gasolinazos, no van a aumentar los precios de los energéticos, como aquí se ve en términos reales, es decir, nunca van a aumentar por encima de la inflación”.

