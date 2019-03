AMLO: Famosos Youtubers se van a la yugular de los periodistas

De acuerdo a la opinión de los Youtubers, el presidente de México Andrés Manuel; no hubiera ganado las elecciones sin ellos, esto tras ser una influencia muy pesada en redes sociales.

Asimismo, le declararon la guerra a los periodistas; pues los youtubers mencionaron que ellos son las estrellas de las conferencias que ofrece AMLO por las mañanas.

Claro está, que están logrando su propósito; ya que la principal intención es ganar seguidores y no proporcionar información alguna. Es por ello que arman todo con tal de generar la polémica estimada.

Según el medio, Sin Embargo; la opinión es:

"No nos equivoquemos. Los yotubers no son periodistas. La mayoría, insisto, no buscan la noticia, no quieren informar, pretenden hacer show. Y haberles permitido entrar a Palacio Nacional se está convirtiendo en un problema de seguridad, particularmente porque la cosa ya llegó a enfrentamientos violentos".