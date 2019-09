AMLO: Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se resolverá asegura

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se resolverá, dijo hoy que cumplen cinco años de desaparecidos los estudiantes.

En el marco del quinto aniversario de los hechos sangrientos en donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, refrendó su voluntad por localizar su paradero y esclarecer toda la verdad.

AMLO reitero que es una prioridad de su gobierno saber el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y en donde se colocó una camiseta alusiva al caso.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario López Obrador aseguró que se tiene el compromiso de encontrar a los jóvenes, pues se está haciendo todo lo que se requiere para ese fin.

El presidentes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que no existe ninguna limitación para la investigación, además de que se cuenta con la participación de la Sedena y aseveró que es un asunto fundamental que se puedan esclarecer los hechos, encontrar a los jóvenes y hacer justicia.

"Se está haciendo todo… no hay ningún obstáculo, ninguna limitación… es un asunto fundamental del Gobierno encontrar a los estudiantes desaparecidos", resaltó AMLO.

“Se está haciendo todo… no hay ningún obstáculo, ninguna limitación… es un asunto fundamental del Gobierno encontrar a los estudiantes desaparecidos“, resaltó AMLO.

López Obrador señaló que se trabaja junto con la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que espera “que pronto se tengan resultados”, pues se están atendiendo “las cosas bien”.

Por su parte el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano difundirá a partir de hoy un documental a cinco años de la noche de Iguala.

Añadió que se retomarán los informes finales de comisiones, así como con Michelle Bachelet. Confirmó además reuniones con el ex gobernador Ángel Aguirre, el ex procurador Iñaki Blanco, y ex elementos de la policía municipal.

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas enumeró todo lo que hasta la fecha se ha hecho y se dejo de hacer y en donde cuestionó la llamada “Verdad Histórica” del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam., al tiempo de informar que se ofrece un millón y medio de pesos a quien de datos fidedignos sobre el paradero de dichos estudiantes.

De la misma forma se ofrecieron 10 millones de pesos para saber el paradero de uno de los principales perpetradores en el caso.

El funcionario destacó que el Gobierno de López Obrador desde diciembre del año pasado, ha emprendido búsquedas en 200 puntos de interés con el objetivo de hallar a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cinco años.

Destacó que la Fiscalía General de la República y el Ejército estaban excavando en el inexplorado vertedero de Tepecoacuilco, muy cerca de Iguala, lugar de desaparición de los jóvenes, en busca de los cuerpos.

Como se sabe, la noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, ubicado en el estado de Guerrero.