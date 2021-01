AMLO: Cuatro estados son los más afectados por la delincuencia organizada.

Andrés Manuel López Obrador, reconoció que Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima son territorios altamente afectados por la delincuencia organizada, especialmente porque “este tipo de tragedias, significa más pérdidas de vidas humanas”.

En su visita al municipio de Zamora, Michoacán, el Jefe del Ejecutivo Federal inauguró instalaciones de la Guardia Nacional y, a su vez, reiteró el compromiso que tiene de pacificar la región. Bajo ese contexto, celebró el apoyo de la Guardia Nacional, las Secretarías de Defensa y Marina, así como las policías estatales y municipales.

“Que haya trabajo, atención a jóvenes, que no se les abandone, como sucedió anteriormente, (…) Muchos tomaron el camino de las conductas antisociales, ahora hay becas para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, ahora hay oportunidad de trabajo”, resaltó el mandatario.

AMLO habla sobre delincuencia organizada en Michoacán

En ese tenor, López Obrador sostuvo que, aunado a su gabinete de seguridad, trabaja diario y desde temprano con el fin de garantizar la paz en México; sin embargo, reconoció que impulsar cambios no ha sido tarea fácil, a pesar de que “ahora trabajamos juntos todas las dependencias que tienen que ver con la seguridad”.

AMLO estuvo acompañado por su gabinete de seguridad, incluida la recién nombrada secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Reiterando que su estrategia pretende dar prioridad en el tema y sostuvo que se encuentra dando resultados, poniendo como ejemplo la creación de la Guardia Nacional, que hasta el momento cuenta con cerca de 100 mil elementos.

La Verdad Noticias informa que, la ocupación de la institución de seguridad en Michoacán asciende a los 5 mil 225 elementos, cifra con la que el estado avanzará para garantizar la paz, prueba de ello es la disminución de la mayoría de los delitos de alto impacto.

No obstante, el presidente reconoció que su administración no disminuir las cifras del homicidio doloso. En ese sentido, puntualizó que dicha labor no sólo se llevará a cabo con el uso de los cuerpos de seguridad, sino atendiendo las causas que han originado la delincuencia.

