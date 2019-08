AMLO: Caso Rosario Robles en manos de FGR y Poder Judicial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que la Fiscalía General de la República (FGR), es la responsable del caso contra la ex secretaria de SEDESOL y Sedatu, Rosario Robles por lo destacó que será esta dependencia la que decida hasta dónde llegará.

El mandatario nacional expuso durante su conferencia mañanera que no depende del Poder Ejecutivo lo que se está realizando actualmente en referencia al caso de Rosario Robles, por lo que negó tener más información al respecto.

Andrés Manuel López Obrador destacó que no quiere meterse en el asunto que se ha hablado en relación a que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es sobrino de la diputada Dolores Padierna.

“No tengo más información al respecto, el juez pertenece al Poder Judicial, no tiene que ver con el Poder Ejecutivo y no quiero opinar porque no quiero entrometerme en este tema”, puntualizó el presidente AMLO.

Por otro lado, López Obrador reveló que México le paga a las calificadoras internacionales 300 millones de dólares pese a que actuaron sin ética al mejorar su calificación a Pemex en el sexenio pasado a pesar también que se estuvo sobreendeudando y bajando su producción.

Por fortuna añadió Andrés Manuel López Obrador (AMLO) esto ya se revirtió y ahora se está produciendo un poco más por lo que su caída había revertido, aseguró el mandatario nacional.

