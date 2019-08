AMLO: Amparos para evitar impuestos e ir contra nuevo aeropuerto perjudican a México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que no dará ni un paso atrás, dijo en relación a lluvia de amparos para no pagar impuestos y en contra aeropuerto Santa Lucía, porque eso solo perjudica a México.

“se acabó la asociación delictuosa entre poder económico y poder político”, aseguró Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No se puede acusar por acusar y menos el titular del Ejecutivo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que se tiene que ser respetuoso ante la ley, lo anterior ante las actuaciones del Poder Judicial quienes han admitido decenas de amparos para frenar la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, así como de empresarios para no pagar impuestos.

López Obrador destacó que ante estos amparos que otorga el Poder Judicial que se tiene que respetar a este poder, y hay que también que respetar la ley. A pesar de que perjudica a la hacienda pública, lo anterior en relación al caso de la empresa Interjet y de otras muchas.

El mandatario indicó que incluso políticos y muchos otros contribuyentes se encuentran amparados.

“Lo único que voy a decir, se da una especie de sabotaje legal, como el caso de los amparos por el aeropuerto de Santa Lucia”, luego de rectificar que no son 20 amparos sino 80, aunque pueden ser más, por lo que se están atendiendo tanto por la Consejería Jurídica de la Presidencia y del SEDENA, “hasta una asociación de Claudio X. González, quien su papá, fue asesor de Salinas y promotor de las políticas de privatizaciones”, afirmó AMLO.

Si se quiere hacer política se tiene que trabajar en beneficio de la gente. Conferencia de prensa matutina. https://t.co/7wnK1kGxq9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 22, 2019

“Son conservadores, que es el conservadurismo como su nombre lo indica, el mantener lo establecido, el estatus quo, no quieren que cambie el régimen de corrupción, de opresión de privilegios”. En el siglo XIX querían que no se llevaran a cabo reformas que impulsaban los liberales, destacó López Obrador “Querían conservar fueros y privilegios”.

Por eso quieren “que quedemos mal, que no haga el aeropuerto, no es el medio ambiente, no es oposición de los pobladores. No hay ninguna razón, solo es una motivación política”, resaltó el jefe del ejecutivo.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Recordó que cuando se hicieron los segundos pisos en la CDMX “también llovieron los amparos”, recordó. Es un asunto político no jurídico, subrayó. “No se dan cuenta que intentan afectar el desarrollo del país, no vamos a seguir con la corrupción, hacer el aeropuerto en Texcoco para que se hundiera.

Destacó que el tren México-Toluca, se estimó en 30 mil millones pero será 90 mil millones de pesos, por eso en el aeropuerto de Texcoco que se estimó en 300 mil millones de pesos, la intención, dijo, era quebrar al país.