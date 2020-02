AMLO: 4 millones de boletos para rifa Avión Presidenical

Se destinará a equipo médico el dinero que se recaude de la rifa.

Una vez que se confirme que efectivamente se rifará el Avión Presidencial, serán 4 millones de boletos de a 500 pesos los que saldrán a la venta con la finalidad de cubrir el precio de la aeronave más un año de mantenimiento, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como se sabe, sería para el 5 de mayo próximo la rifa.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario detalló que la aeronave no se ha podido vender entre los empresarios y políticos de otros países porque que es considerado como extravagante, con demasiado lujo y lo que representó el derroche presidencial de los anteriores sexenios.

“No lo podemos vender por ser tan extravagante, por eso ya estamos resolviendo cómo lo vamos a rifar. Si en estos días no se anima nadie, voy a utilizar estos tres días para decir ‘tercera llamada’ (…) porque si no, va la rifa. Ya estamos resolviéndolo”, puntualizó.

Manifestó que su única preocupación por la rifa del avión presidencial es que quien sea el ganador “se destruya la vida de su familia” y que su gobierno “tenga que cargar con eso”.

“Estamos buscando la manera de que no suceda esto, que tengamos que cuidarlo como sociedad, por eso se están analizando varias soluciones”, dijo, señalando una de las alternativas la creación de un fideicomiso.

Destacó que su gobierno garantiza que al ganador reciba un año de mantenimiento, así como de estancia de la aeronave, en tanto se vende el avión presidencial.

Empresarios apoyarán

“Voy a tener una reunión con empresarios la semana próxima (…) se les va a hacer el planteamiento definitivo en el caso de que sea la rifa que nos ayuden a colocar 4 millones de ‘cachitos'”

Externó que se tiene contemplado la creación de un fideicomiso para que el que saque la lotería, “el avión pueda tener el dinero en un determinado tiempo, que esté el fideicomiso, que se le esté entregando intereses; si estamos hablando de dos mil millones es suficiente, bastante y que 10, 15, 20 años ya disponga”.

También añadió: “lo mismo en el caso de que lo quiera vender, que se mida o se decida un monto a partir de avalúo para que no haya un remate, o sea, que se pueda dar una rebaja, pero no muy grande. Establecer todo eso”.

Si tendrá estacionamiento

“Para los que piensan en dónde lo van a estacionar, no es problema, existe Santa Lucía, existe el actual aeropuerto, existe el aeropuerto de Toluca, existe la base aérea de Zapopan, en fin, eso está garantizado”, aseveró.

Y reiteró que: “está garantizado el mantenimiento también, que va a salir de la misma rifa, por un año mantenimiento sin ningún problema, que se haría cargo de hacerlo la Fuerza Aérea, mientras se vende”.

Además dijo que no sea una sola persona la que se lo saque sino sean 100.

Si son dos mil millones que son 20 millones cada uno y son 100, ya se distribuye o mil de dos millones (Ariel Velázquez).