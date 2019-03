AMENAZA LABORAL: Funcionario de CNPSS 'secuestraría' a trabajador por salir a comer

Gracias a un audio que se ha difundido, se descubrió el martirio que vivían los trabajadores bajo el mando de Eduardo Valencia, director general de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), pues se escucha claramente como Valencia amenaza a uno de los trabajadores por haber salido a recoger su ensalada.

El polémico audio se dio a conocer en el noticiero Despierta con Loret, en donde se oye que el funcionario dice al trabajador “Yo vengo de PGR, niño pendejo, eh. Y si yo quiero te levanto, te desaparezco si se me antoja”.

Todo se desató luego de que la víctima, se levantara de su lugar por un momento para recoger una ensalada que había pedido, pues no saldría a comer.

Posteriormente, Valencia Ramírez, se le acercó enojado y lo cuestionó. “¿Por qué te sales sin avisar?”.

“¿Si sabes que una vez que entras tienes que venir bañado, cagado y todo, eh? Comido, desayunado, cómo le quieras llamar”.

A lo que el empleado contestó: “Si, no salí por la ensalada, no me salí, la pedí para no salirme”.

El funcionario le contestó: “Tú no sabes lo que es un respeto. No sabes lo que es respetar y tienes que aprenderlo. Te juro por mis huevos, cabrón, que lo vas a aprender, eh. Así que ahora sí ya vete a tu lugar. Ahora sí me vas a conocer. Yo vengo de PGR, niño pendejo, eh. Y si yo quiero te levanto, te desaparezco si se me antoja. Así que ten mucho cuidado con meterte conmigo porque por la buena, puta, soy un pan, pero por la mala soy un hijo de mi puta madre, eh. Que te quede claro”.