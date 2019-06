¡AMA la polémica! Fox apoya a Susana Zabaleta vs AMLO y en redes lo HUMILLAN

Vicente Fox, ex presidente de México, no perdió la oportunidad y aprovechó la polémica; “apoyó” a Susana Zabaleta, quien se mostró en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); a través de redes sociales, los fieles AMLOVERS, no le perdonaron la burla al ex mandatario.

Mi querido @SergioSarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante.



“Zavaleta” es con “b”. ¿Ya ves? Todos nos equivocamos. �� pic.twitter.com/zz2WOGrRhH — Susana Zabaleta (@SusanaZabaleta) 17 de junio de 2019

En su cuenta de Twitter, Fox escribió:

No estás sola Susana, todos los Mexicanos nos equivocamos con AMLO. Es hora de corregir y ponerle riendas al caballo desbocado. 2021, ganarle el congreso y restaurar equilibrio de poderes".

2021, ganarle el congreso y restaurar equilibrio de poderes. https://t.co/SBlWIziwnq — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 18 de junio de 2019

Pese a que Vicente Fox, levantó la voz para atacar nuevamente a AMLO, los usuarios de Twitter, una vez más, no le perdonaron la burla y en seguida respondieron la publicación del ex presidente contra Andrés Manuel López Obrador.

"@VicenteFoxQue: 2021? Pero ya estarás privado de la libertad y viviendo la 4T desde la cárcel."

"30000000 millones seguimos al pie del cañón,no te equivoques Chente!!"

"rancho de Fox MONUMENTO A LA CORRUPCION, AL ROBÓ, AL FRAUDE Y A LA TRAICION"

"No entendí Fox, ¿A poco votó por @lopezobrador_ ? ¡En 2021 desaparece el PAN y el PRI! ¿Quién es Susana? ¡Ah sí! una ciudadana más, su opinión y postura no suman."

"Todos los mexicanos nos equivocamos! No pluralices que no es así, ustedes son minoría. Nos equivocamos todos los mexicanos al dejarte llegar al poder. Ese si fue un error catastrófico."

"muchos se equivocaron en votar por fox..y aparte se robo las elecciones mendiga satrapa maldito perro del mal"