ALTO: AMLO anuncia suspensión de pago en caseta de Colima

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que habló con el concesionario aceptó suspender el cobro en caseta; esto, durante su gira en la entrega de programas sociales en Colima.

“Voy a dar respuesta a una petición que me hizo el pueblo de Colima y el gobernador sobre la caseta y les traigo una noticia, le pedí al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú que hablara con el concesionario, tiene una concesión por 60 años y hay problemas de denuncias que se han presentado, me mandó decir el concesionario que aceptaba que a partir de mañana ya no se iba a cobrar a los automóviles que pasan por esa caseta ¿está claro o lo repito?”.

AMLO, dijo la tarde de este 4 de mayo, que hablará personalmente con el consecionario para que “a partir de mañana ningún automóvil que va de Colima a Manzanillo o vienen, tengan que pegar la caseta”.

Los usuarios se quejan de que las personas del municipio de Armería, trabajan en el puerto de Hermosillo, y todos los días, pagan 130 pesos de ida y regreso por sólo cinco kilómetros.

Antes, el gobernador de Colima, habló al micrófono, y fue abucheado por los asistentes.