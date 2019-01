ALERTA en México por #HuachicolChallenge

Luego de un “ciberpatrullaje” realizado por la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía de Tabasco, detectaron publicaciones y videos bajo la etiqueta de #HuachicolChallenge, un nuevo reto “viral” en redes sociales que invita a las personas a rociarse gasolina y posteriormente prenderse fuego.

Por tal motivo, las autoridades lanzaron una alerta en la que piden a los ciudadanos a no compartir contenidos ofensivos en los que se haga “burla” o referencia a la explosión dela toma clandestina, en donde murieron (hasta ahora) 115 personas.

La Fiscalía emitió una serie de recomendaciones que incluyen no compartir ese tipo de contenido, pues podría herir la susceptibilidad de algunos usuarios y personas afectadas por la trágica explosión en Tlahuelilpan, así como a no normalizar este tipo de conductas y tampoco, a no realizar ningún reto que ponga en peligro la vida.

En algunos videos bajo la etiqueta de #Huachicolchallenge, se puede ver a personas prendiéndose fuego y sosteniendo bidones de plástico en donde se transporta gasolina.

Los ‘memes’ tampoco se han hecho esperar haciendo alusión al reto y en los que se burlan de las alertas que las autoridades han dado para evitar el reto, y también en algunos de ellos, incluyen la imagen de expresidentes de México, como lo son Vicente Fox o Felipe Calderón.