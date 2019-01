ALERTA: Acusan a conductor de Didi de drogar con una galleta a joven

Acusan a conductor de Didi de drogar con una galleta a una joven

Según las publicaciones de la joven un conductor de la plataforma de transporte Didi, le ofreció una galleta que contenía algun tipo de droga pues inmediatamente la joven comenzó a sentir raro el cuerpo.

Estephanie o Stephanie Quezada señala que el pasado jueves solicitó el servicio de taxi por DIDI y que cuando: “veníamos sobre Circuito, el señor voltea y me ofrece una galleta (sé que no debía aceptar porque uno NUNCA debe aceptar cosas así) pero como lo sentí amable tuve el error de aceptar la galleta (…)”.

La joven no le dio más de tres mordidas a la galleta cuando inmediatamente comenzó a sentirse mal.

“Le di dos mordidas y empecé a sentir cómo se dormía mi lengua y paladar, sensación muy extraña para mí, pasaron como dos minutos y mi cabeza se me vencía, veía nublado, le grité: detente, me siento mal, me quiero bajar. Él respondió: solo baja la ventana y respira, se te va a pasar. Al escuchar su respuesta, decidí abrir la puerta y aventarme del auto”, contó por medio de sus redes sociales.

Joven denuncia a conductor de Didi

¿Cómo te llamas, hija?, ¿qué fue lo que te pasó? a lo que ella respondió: “Stephanie Quezada… Venía en un DIDI (…). Me dio una galleta el señor y me empecé a sentir muy mal; no sé qué tengo, pero me siento muy mal”, respondió la joven tras ser auxiliada por una mujer. El intecambio de palabras quedó grabado en un video que posteriormente fue difundido en internet.

Posteriormente pidieron ayuda y una patrulla arribó al lugar e iniciaron sin éxito la búsqueda del presunto del agresor, afortunadamente, la afectada logró tomar todos los datos del automóvil para poder encontrar al sujeto.