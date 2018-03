¿A quién prefieren picar los mosquitos?

Quizá te ha pasado que en ocasiones los mosquitos van contra ti y al de tu costado ni lo pelan, ¿sabes por qué pasa eso? Aquí te contamos:

Estudios indican que los mosquitos también tienen preferencias en cuanto a sus gustos, y es que señalan que estos pican la mayor parte del tiempo a quienes emiten más dióxido de carbono al respirar. Sin embargo, aquí hay algunas razones más por las cuales puedes ser víctima de estos insectos.Las mujeres embarazadas exhalan un 21% más de dióxido de carbono en las últimas etapas del embarazo, lo que, según los investigadores, atrae a más mosquitos.Al sudar segregas ácido láctico, algo que atrae a los mosquitos. Sin embargo, no se muestran atraídos por el sudor fresco, es decir, el sudor reciente, sino por el de hace varias horas. Algo que se podría evitar con una ducha antes de irse a dormir.Los mosquitos pican para alimentarse, y hay algunas sangres que gustan más que otras. Según un reciente estudio publicado en el 'Journal of Medical Entomology', los mosquitos prefieren a las personas con sangre tipo 0 y odian a los de sangre tipo A.Un estudio de Plos One reveló que las personas que beben cerveza atraen a más mosquitos que los que no lo hacen.Ciertas personas tienen en su olor corporal una especie de repelente natural de mosquito, lo que hace que estos insectos no vayan a ellos. Del mismo modo ocurre todo lo contrario, y hay personas que segregan ciertas sustancias que son más atractivas para los mosquitos.