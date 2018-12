¿A qué se refiere AMLO con el término "mezquino"?

La palabra generó tanta polémica que durante el día fue una de las más buscadas en diversos sitios de Internet.

Apenas 27 días en el cargo y ya comenzaron los roces entre nuestro actual presidente y grupos sociales de internautas; esto luego de diversas situaciones vividas en los últimos días.

"No me gusta andar por las ramas (...) ayer había un ambiente ex profeso que crearon los conservadores de siempre, no todos, pero una minoría, que actúa de manera muy mezquina. Sí hay un grupo muy mezquino que en redes sociales empezaron ayer a hablar de la responsabilidad del Gobierno que represento".