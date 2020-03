A pesar de que el seguro de auto es obligatorio, 7 de cada 10 coches no están asegurados

No hay ninguna duda que circular con un vehículo por cualquier punto del país tiene ciertos riesgos y en primer lugar, con precaución y con el cumplimiento de todas las normas de tránsito, deben ellos poder minimizarse. Ahora bien, ante cualquier complicación como puede ser un siniestro, un accidente o complicaciones similares, toma vital importancia poder contar con un seguro adecuado y correcto.

¿Es obligatorio en México tener seguro de carro?

En todos los países de Latinoamérica es obligatorio contar con determinados seguros para circular sin tener así inconvenientes con terceros en primer lugar y con las autoridades competentes en segundo, y sin dudas que México no es la excepción. Eso significa que el país, si tiene un carro será absolutamente obligatorio tener seguro, y ello tiene un fundamental y es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, más específicamente por medio de su artículo 63 bis. ¿Qué tipo de seguro obligatoriamente se debe tener? Sin importar el vehículo que sea, es decir, la marca, el modelo, el año, el uso que le brinde, entre otras cosas, la cobertura que va a tener que contar por lo menos será la de brinde las respuestas y soluciones pertinentes ante daños causados a terceros en cualquier lugar del país.

Hay un detalle muy importante es que hay algunos Estados en el país, que no van a pedir seguros de protección en los vehículos, siempre y cuando no se encuentre circulando en una carretera que sea federal. Algunos de ellos que podemos mencionar a modo de ejemplo van a ser: Oaxaca, Zacatecas, Colima, Chiapas, Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Baja California Sur, entre otros.

Mercado de seguros en México: ¿Qué números arrojan los estudios realizados?

Hay muchas organizaciones, asociaciones e instituciones que se encargan de recabar datos certeros acerca de cómo es el comportamiento de los ciudadanos mexicanos en relación con los seguros de autos. Si se toman datos que otorga el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por ejemplo, en el año 2018 se registraron aproximadamente unos 366 mil accidentes de tránsito aproximadamente. Estos datos, más sumados a los que ocurrieron en el año 2019, dan como resultado que México a nivel mundial, se ubica en términos reales, en el séptimo país que más siniestros viales tiene que como consecuencia tuvieron una persona fallecida.

Pero más allá de estos datos que no son para nada positivos, la población mexicana no toma en muchos casos medidas al respecto, aunque claro que hay excepciones. Esto se indica en virtud que el 70% de los vehículos no están asegurados con ningún tipo de póliza, dato que da como resultado que más de 10 millones de personas que todos los días conducen en México, no tienen protección alguna.

¿Qué sucede si no contrata un seguro para su vehículo?

Debido a que para circular por carreteras que son federales es obligatorio tener contratar una póliza vehicular, al menos de responsabilidad civil, en caso no de contar con ella se le pueden aplicar multas, por parte de las autoridades competentes que tienen la potestad y facultad de hacer los controles respectivos. Estas multas pueden ir desde un mínimo de 20 salarios mínimos hasta un máximo de 40, por lo tanto, si se toma que el mismo está establecido por el momento en aproximadamente en 123.22 pesos diarios, puede llegar a tener multas cercanas a $5,000.

¿Se puede contratar un seguro económico para un automóvil?

Sucede también que muchos conductores tienen complicaciones económicas o no cuentan con el suficiente dinero para poder pagar todos los meses una póliza de seguro. Ante estos casos, podemos decirle que tiene varias opciones: 1) contratar un seguro económico pero que le permite estar dentro de la legalidad y es el de cobertura básica y lo cubre por daños a bienes de terceros o a personas también; 2) tener un servicio de cobertura limitada que responde por lo antes mencionado más robos y gastos médicos; 3) o bien, tener cobertura amplia para que responda también por cristales, llantas, fianza, etc. Si bien es bueno poder acceder al mínimo costo de un seguro de auto, será también recomendable contratar productos serios, confiables, integrales y que tengan la posibilidad de dar soluciones concretas.

¿Cómo elegir un seguro barato? ¿Qué pasos se deben realizar?

Para poder elegir un seguro barato pero que no deje ser confiable y con respuestas al instante en caso de necesitarlas, deberá tener varias cosas en cuenta como, por ejemplo, la utilización del vehículo, su precio, antigüedad, entre otras cuestiones. Siempre será una muy buena referencia tomar aquello que aconseja la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que expresa que no hay nada mejor que antes de firmar un contrato con una compañía determinada, será oportuno cotizar en varias, comparar pólizas, conocer su contrato, sabe el costo anual, consultar las formas de pago, entre otras cosas que lo lleven a tener seguridad y tranquilidad.

¿Cuál es la mejor cobertura para un carro que se recomienda?

Siempre para poder decir qué póliza es mejor o cuál conviene más, es oportuno remitirse a lo que dicen los usuarios. Quienes contratan coberturas afirman que en relación precio con calidad, la limitada es la mejor, porque puede responder por más cosas que la básica, como pueden ser los robos (algo muy común y frecuente en muchas ciudades), pero al mismo tiempo no es tan costosa como una póliza amplia. Claro que la última decisión va a estar en cada conductor, dependiendo de cuánto esté dispuesto a pagar y qué riesgos quiere tener cubiertos junto a su familia.

Será siempre oportuno para evitarse problemas legales y personales, contratar el seguro correcto para su vehículo, inclusive haciendo el esfuerzo económico que sea necesario.

Además, en México con el avance de la tecnología y con la gran cantidad de ofertas que hay, son muchas las empresas que puede comparar y después contratar. De acuerdos a datos que brinda Condusef hay por lo menos 17 empresas aseguradoras que son muy responsables y que correctamente lo podrán asesorar.

